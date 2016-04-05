Если не заполнять систему (или слить), нет. Неожиданное решение.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:30
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:44
Ви абсолютно праві -- мобілізація стала останньою краплею.
Тому що вона є фактом прямого визнання владою, що навіть при самому кращому сценарію майбутніх подій легко! і просто! рашковани не відбудуться.
Легко та просто, як їм обіцяла влада, і головне - як їм самим здавалося раніше.
Конкретно отій дамі Олені.
Тепер виникло питання: навіщо, чому і за що?
Навіщо - вона відповідь вже знайшла (дозріла) своїй риторічністю в питаннях.
А чому і за що - поки ні. Не дозріла. Бо бомби на голову їй ще не сипались.
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:45
Цікава стаття:
Якщо коротко, то американці не бачать звязку між Суровікіним і посиленням обстрілів. І не очікують серйозних змін у ході бойових дій внаслідок призначення Суровікіна.
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:51
Так и намекают у кого есть мозги выезжайте в отопит. сезон с многокв. домов 50-90г годов постройки. Реально нахрена включать, зная, что кательная под прицелом и если попадание, а на улице минус 10 всё полопается в квартирах. Или, что на каждый дом будет дежурить постоянно сантехник для скачивания воды в системе((. Просто сейчас намекают, а потом 100% скажут, что отопл. не будут вообще включать, особенно кто ближе к югу и более тёплый климат и под обстрелами (Запорожье, Николаев, Одесса)
У меня в мик-он, где более 800 многокв. домов одна кательная. Если прилёт, то потом ремонт батарей в дома,х не смогут быстро сделать и подключить. Большие затраты, время и может опять попадание. Так лучше сразу не включать
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 12 жов, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:56
"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наших людей", – зазначив Резніков
Україна має отримати 4 пускові установки ПВО IRIS-T SLM
SLM-surface-launched (пуски не с самолетов а с поверхности)
IRIS-T SLM (medium range) with 40 km range and 20 km attitude,т.е 40км по дистанции и 20км по высоте, т.е установка ближнего действия, она одна из лучших в мире, испытания закончены в январе 2022 (Operational testing of IRIS-T SLM was completed in January 2022)
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це аналог Бука. Система, звісно, ефективніша, але нічого супер проривного. Крім того, ніде ще не обкатувалась, і в таких системах дуже багато залежить від навченості екіпажу. В будь-якому разі, розкидуватись гучними словами ще рано. Процент збитих ракет буде рости)
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 12 жов, 2022 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:01
в моем кооперативе есть сантехник один на дом (достаточно), а вообще спустить воду в подвал -большого ума не надо, это может сделать каждый второй мужчина при наличии ключей от подвала (которые сегодня открыты для убежища), так что не нагнетай...
многоквартирный дом без отопления при температуре около нуля в течении 3 недель становиться малопригодным для проживания , да есть пример Мариуполя и др. городов находящихся в окупации ...если так случиться-будем выживать, не дрефь
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:03
Поки є час, негайно самі або залучіть ще пару чоловіків зі свого багатоквартирного будинку і вперед у підвал на заміну зливних кранів на кожному стояку.
По-перше, це необхідно при проблемах в квартирах, з яких повиїжджали. Буде холодною тільки одна кімната.
По-друге, злиття води з системи за необхідності.
Ну і гарно було б, якщо ключі від квартир залишали. Бо ті ж самі гнучкі шланги водоводу полюбляють рватися. А вони майже в кожній квартирі.
Деякі незручності виникнуть лише, якщо кожен чомусь)) вирішить саме Вам залишити свої ключі та просити ночувати-днювати інколи.
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:07
есть 2 стороны пропагандонов.
Жданова знаю лично, к сожалению, он от себя не говорит ничего. деньги нужны
люся, вообще, в астрале где-то преисполняется бесконечностью понятного мира
пионтковский, швец и прочие - сказочники конспирологи. наверное, объявления в газете гадалок и астрологов - это их рук дело
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:09
ему сверху виднее.
все без электрики щас сидят?
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