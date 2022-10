Додано: Сер 12 жов, 2022 08:56

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наших людей", – зазначив Резніков



Україна має отримати 4 пускові установки ПВО IRIS-T SLM



SLM-surface-launched (пуски не с самолетов а с поверхности)

IRIS-T SLM (medium range) with 40 km range and 20 km attitude,т.е 40км по дистанции и 20км по высоте, т.е установка ближнего действия, она одна из лучших в мире, испытания закончены в январе 2022 (Operational testing of IRIS-T SLM was completed in January 2022)