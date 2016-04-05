prodigy написав:Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут.
Це аналог Бука. Система, звісно, ефективніша, але нічого супер проривного. Крім того, ніде ще не обкатувалась, і в таких системах дуже багато залежить від навченості екіпажу. В будь-якому разі, розкидуватись гучними словами ще рано. Процент збитих ракет буде рости)
по перше: Бук дуже якісний ПРО, який є сьогодні у нас по друге:
ніде ще не обкатувалась
The IRIS-T SL qualification tests were completed during January 2015 at the Denel Overberg Test Range in South Africa
по третє: IRIS-T це удосконалення старої ракети AIM-9 Sidewinder , яка встигла повоювати багато ще з часів баталій за Тайванську протоку (Taiwan Strait, 1958)
prodigy написав:по перше: Бук дуже якісний ПРО, який є сьогодні у нас
Я не казав, що це гівно. Порівняння з Буком використав скоріш для радіусу дії. Крім того, система в бойових діях не брала участі, вона порівняно нова, тому напевне будуть виявлені якісь підводні камені. Та й немало. Але закрити якусь електростанцію чи шмат міста вона зможе. Проте я б не казав, що це нова ера.
чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел))
такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом), пока операция, было 2 дня не до дачи и труб
потом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро
prodigy написав:по перше: Бук дуже якісний ПРО, який є сьогодні у нас
Я не казав, що це гівно. Порівняння з Буком використав скоріш для радіусу дії. Крім того, система в бойових діях не брала участі, вона порівняно нова, тому напевне будуть виявлені якісь підводні камені. Та й немало. Але закрити якусь електростанцію чи шмат міста вона зможе. Проте я б не казав, що це нова ера.
нам цього буде достатньо (те що не нова ера), але не 4 , а хоч би 44
Успішне полювання ППО: на Миколаївщині українські зенітники збили 9 дронів "Shahed-136"
beee написав: обосрались, согласен. но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества. хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось
Хотаб писав: #непопали
ему сверху виднее.
Спеціально для баранів у варшавському та житомирському котлі: Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+ Та ще велика кількість не поцілила. #flydebil