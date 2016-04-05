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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2429243024312432>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24

  Investor_K написав:А в квартирах трубы полопаются
спустить воду и ничего не полопается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:38

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:А в квартирах трубы полопаются
спустить воду и ничего не полопается.


чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел))

такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом),
пока операция, было 2 дня не до дачи и труб

потом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:42

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:по перше: Бук дуже якісний ПРО, який є сьогодні у нас

Я не казав, що це гівно. Порівняння з Буком використав скоріш для радіусу дії.
Крім того, система в бойових діях не брала участі, вона порівняно нова, тому напевне будуть виявлені якісь підводні камені. Та й немало.
Але закрити якусь електростанцію чи шмат міста вона зможе. Проте я б не казав, що це нова ера.


нам цього буде достатньо (те що не нова ера), але не 4 , а хоч би 44

Успішне полювання ППО: на Миколаївщині українські зенітники збили 9 дронів "Shahed-136"
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:45

https://www.unian.ua/economics/energeti ... 08529.html

Перша черга - з 08:00 - 12:00 / 20:00 - 00:00.
Друга черга - 12:00 - 16:00.
Третя черга - 16:00 - 20:00.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:50

  beee написав:
  муха написав:
  beee написав:
обосрались, согласен.
но 4 подстанции Львова уничтожены полностью (по новостям только что показали). А я в Горе (борисп р-н) сижу без электричества.
хорошо есть газовый генератор с АВР - самое мудрое вложение, оказалось

Хотаб писав: #непопали

ему сверху виднее.




Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+
Та ще велика кількість не поцілила.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони камікадзе Шахед-136. Але наша країна має свої безпілотники-камікадзе, чим вони відрізняються від іранських і як використовуються – розповімо в цій статті Finance.ua.
Зміст
1. Українські дрони-камікадзе RAM II UAV
2. Вартість RAM II UAV
3. ST-35 «Грім» (Silent Thunder)
4. Польські дрони Warmate
5. Switchblade 600/300
https://finance.ua/ua/saving/RAM-II-UAV
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:41

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(звільнення Херсону, наприклад).

А я сильно сумніваюсь.
Після керченського мосту натовп вимаганв крові, от і витратили частину ракет, які тримали в очікуванні морозів. Але далі вони не підуть.
Людина, яка настільки себе береже - не піде на ризик ядерної війни.

Ніякої ядерної війни не буде(як мінімум після одинокого удару).
Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:все без электрики щас сидят?
многие,столичная область тут: https://www.facebook.com/52294864452259 ... EdxHWR4sl/
у меня с 20 до 22 только 10 числа отключали
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ніякої ядерної війни не буде(як мінімум після одинокого удару).
Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.

Думаю, що цього вистачає, щоб зупинити удар:
https://www.cbsnews.com/live/video/20221008052315-bolton-on-russias-threats-of-nuclear-weapons/?intcid=CNM-00-10abd1h#x
Він не піде на ескалацію при таких ризиках...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:33

  Мизантрóп написав:
  beee написав:все без электрики щас сидят?
многие,столичная область тут: https://www.facebook.com/52294864452259 ... EdxHWR4sl/
у меня с 20 до 22 только 10 числа отключали

#непопало {(с) Хотаб} , це планові відключення, не аварійні
flyman
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