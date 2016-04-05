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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2429243024312432
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:40

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  beee написав:все без электрики щас сидят?
многие,столичная область тут: https://www.facebook.com/52294864452259 ... EdxHWR4sl/
у меня с 20 до 22 только 10 числа отключали

#непопало {(с) Хотаб} , це планові відключення, не аварійні

#шопопало
планові в аплікусі дтек
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:44

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ніякої ядерної війни не буде(як мінімум після одинокого удару).
Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.

Думаю, що цього вистачає, щоб зупинити удар:
https://www.cbsnews.com/live/video/20221008052315-bolton-on-russias-threats-of-nuclear-weapons/?intcid=CNM-00-10abd1h#x
Він не піде на ескалацію при таких ризиках...

При яких ризиках?
Вбити путіна - казки. Назвіть мені хоч одну війну де вдалося вбити(не на полі бою) лідера? Чому так я не знаю. Можливо це важко, можливо є негласні домовленості.

путін вже перейшов десяток червоних ліній(включаючи і анексію Криму і пряму необґрунтовану агресію і прямі погрози НАТО і вбивство людей на території ЄС і багато іншого), які НІХТО не переходив(без відповіді) починаючи з 1945 року. І НІЧОГО!!! США нічого такого особливого не зробили. Допомогу Україна отримує на рівні Афганістану. Але Україна воює з другою(третьою) армією світу, а Афганістан з талібами на верблюдах.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:#непопало {(с) Хотаб} , це планові відключення, не аварійні


шось планових було аврально многа
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:55

  alex_dvornichenko написав:Хоть здесь и не любят "хороших" россиян (хотя он по паспорту россиянин, а по национальности и по лицу еврей). Но ролик очень интересный.
https://www.youtube.com/watch?v=JM156I1Sp0g&t=262s

Це не хороший росіянин, а відомий пропагандон. Не несіть сюди московське лайно
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