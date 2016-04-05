При яких ризиках? Вбити путіна - казки. Назвіть мені хоч одну війну де вдалося вбити(не на полі бою) лідера? Чому так я не знаю. Можливо це важко, можливо є негласні домовленості.
путін вже перейшов десяток червоних ліній(включаючи і анексію Криму і пряму необґрунтовану агресію і прямі погрози НАТО і вбивство людей на території ЄС і багато іншого), які НІХТО не переходив(без відповіді) починаючи з 1945 року. І НІЧОГО!!! США нічого такого особливого не зробили. Допомогу Україна отримує на рівні Афганістану. Але Україна воює з другою(третьою) армією світу, а Афганістан з талібами на верблюдах.