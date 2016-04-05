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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2430243124322433>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:55

  alex_dvornichenko написав:Хоть здесь и не любят "хороших" россиян (хотя он по паспорту россиянин, а по национальности и по лицу еврей). Но ролик очень интересный.
https://www.youtube.com/watch?v=JM156I1Sp0g&t=262s

Це не хороший росіянин, а відомий пропагандон. Не несіть сюди московське лайно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:21

  Hotab написав:
Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+
Та ще велика кількість не поцілила.

Ймовірність 50:50, можуть попасти, а можуть не попасти, майже як зустріти динозавра на вулиці, можна зустріти, а можна не зустріти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:43

  flyman написав:
  Hotab написав:
Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+
Та ще велика кількість не поцілила.

Ймовірність 50:50, можуть попасти, а можуть не попасти, майже як зустріти динозавра на вулиці, можна зустріти, а можна не зустріти.

Шикарний гумор!!! На рівні $100/місяць!
Загалом то половина збитих ракет - це вдвічі менше знищених об'єктів інфраструктури.
Можна спрогнозувати, що Київ прикритий ППО дещо потужніше, ніж інші міста, тому левову частину цих збитих недоотримав Київ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:49

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:
Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+
Та ще велика кількість не поцілила.

Ймовірність 50:50, можуть попасти, а можуть не попасти, майже як зустріти динозавра на вулиці, можна зустріти, а можна не зустріти.

Шикарний гумор!!! На рівні $100/місяць!
Загалом то половина збитих ракет - це вдвічі менше знищених об'єктів інфраструктури.
Можна спрогнозувати, що Київ прикритий ППО дещо потужніше, ніж інші міста, тому левову частину цих збитих недоотримав Київ.

Чого більше, ракет в РФ чи об"єктів критичної інфраструктури в Україні?
Навіть при співвідношенні 10:1 і ефективності ППО 9:10 не бачу оптимізму.


А якщо попадатимуть по об"єкту біля Трипілля, то те що ОП "прикритий", як зменшить мешканцям мегаполісу страдання від холоду та відсутності електроенергії?

Крім Києва, більше життя в Україні ніде нема? Чи там другосортні?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чого більше, ракет в РФ чи об"єктів критичної інфраструктури в Україні?

Чого більше?
  flyman написав:не бачу оптимізму.

І тому ти ...(що робиш?? Продовжи речення)


  flyman написав:Крім Києва, більше життя в Україні ніде нема? Чи там другосортні?

Ти це до чого задаєш питання? Чим саме ти невдоволений?

Чи це ти так акуратно тут просуваєш кремлівські наративи "поки Київ жирує, інші страждають", "києвская власть","нам враг кієв, а не український народ". "Києві сліл Херсон и Бамбас". Так?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 жов, 2022 14:01, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку".

За попередньою інформацією, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/12/7371607/
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:02

виживальщик-мінімаліст

  Hotab написав:
  flyman написав:Чого більше, ракет в РФ чи об"єктів критичної інфраструктури в Україні?

Чого більше?
  flyman написав:не бачу оптимізму.

І тому ти ...(що робиш?? Продовжи речення)

1. Питання на запитання.
2. Купив б.у. акумулятор від нотбука з елементами 18650, викинув неробочі та підзарядив робочі LioN акумулятори. Провірив наявні в кладовці б.у. UPS.
Якось в такому дусі:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/led-12v.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:03

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:А в квартирах трубы полопаются
спустить воду и ничего не полопается.

чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел))
такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом),
пока операция, было 2 дня не до дачи и труб
потом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро
Додам кілька уточнень - щоб Ви зрозуміли де Ваша помилка
1 Дача і багатоквартирний будинок - це різні речі.
а - на м2 будинку йде більше матеріалів(по вазі) ніж на м2 дачі, а тому він буде остивати повільніше
б - на м2 багатоквартирного будинку йде менше зовнішніх стін/даху - і тому він буде остивати довше
2 Варіант що з 40 квартирного підїзду виїдуть всі - рівно в 40 разів менше ніж всі виїдуть з дачі..а раз так то хоч в якійсь з квартир буде плюс( електрика/буржуйка/газ/паркет....) - а рах так то і в навколишніх квартирах не буде мінусової температури
3 Навіть коли в приміщенні мінус 0 до мінус 3, і при цьому відсутній протяг - батареї не замерзнуть на протязі тижня
4 Сонце яке потрапляє через вікна - грє з потужністю в 0,3 Квт на м2...вікно 1,5 м2 - отже будете мати 5 годин по 0,5Квт=7,5Квт*годин=25Мдж

Виходячи з усього вищенаписаного
При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є

А тепер скажіть
Ви багато знаєте територій на Україні де б було -30 на протязі тижня?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:07

Певно нафта може піти слідом за газом. BBC пише:
Польський оператор Pern повідомив про витік нафти на магістральному нафтопроводі "Дружба", яким російську сировину доставляють до Німеччини.

Витік стався на одній з двох ниток західної ділянки нафтопроводу, що проходив польською територією, приблизно за 70 км від Плоцька.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.
1 А можете привести слова що не буде ударів високоточною зброєю?
2 Чи розумієте , що до потрапляння ядерної боєголовки в точку вибух...між підготовкою і вибухом пройде мінімум 24-72 години? і збиття до точки вибуху не дасть вибухнути ядерному боєзаряду
3 Чи розумієте що тактичний боєзаряд треба
а - взяти з точки яка відома всьому світу
б - завантажити в спеціалізований транспорт , який буде пару діб їхати до точки пуску
в - в точці пуску зєднати з носієм
г - якщо це гаубиці то це 20 км від лінії фронту
якщо іскандери - 500 км
якщо калібри 2500 км..

Далі продовжувати чи самі порахуєте ймовірність знищення ядерного боєзапасу що далеко за 70 годин до його ймовірного пуску..при чому не потрібно бити ядерними..можна й високоточними...
а якщо високоточна зібє десь над белгородом носій з ядерною боєголовкою - то яке відношення до цього будемо мати ми чи НАТО ?
budivelnik
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