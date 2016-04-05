Hotab написав: Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+ Та ще велика кількість не поцілила.
Ймовірність 50:50, можуть попасти, а можуть не попасти, майже як зустріти динозавра на вулиці, можна зустріти, а можна не зустріти.
Шикарний гумор!!! На рівні $100/місяць! Загалом то половина збитих ракет - це вдвічі менше знищених об'єктів інфраструктури. Можна спрогнозувати, що Київ прикритий ППО дещо потужніше, ніж інші міста, тому левову частину цих збитих недоотримав Київ.
Hotab написав: Хотаб писав, що з 110 ракет (за два дні) було збито 60+ Та ще велика кількість не поцілила.
Ймовірність 50:50, можуть попасти, а можуть не попасти, майже як зустріти динозавра на вулиці, можна зустріти, а можна не зустріти.
Шикарний гумор!!! На рівні $100/місяць! Загалом то половина збитих ракет - це вдвічі менше знищених об'єктів інфраструктури. Можна спрогнозувати, що Київ прикритий ППО дещо потужніше, ніж інші міста, тому левову частину цих збитих недоотримав Київ.
Чого більше, ракет в РФ чи об"єктів критичної інфраструктури в Україні? Навіть при співвідношенні 10:1 і ефективності ППО 9:10 не бачу оптимізму.
А якщо попадатимуть по об"єкту біля Трипілля, то те що ОП "прикритий", як зменшить мешканцям мегаполісу страдання від холоду та відсутності електроенергії?
Крім Києва, більше життя в Україні ніде нема? Чи там другосортні?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку".
За попередньою інформацією, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту. Повітряні сили додають, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є ймовірність ураження інших цілей.
flyman написав:Чого більше, ракет в РФ чи об"єктів критичної інфраструктури в Україні?
Чого більше?
flyman написав:не бачу оптимізму.
І тому ти ...(що робиш?? Продовжи речення)
1. Питання на запитання. 2. Купив б.у. акумулятор від нотбука з елементами 18650, викинув неробочі та підзарядив робочі LioN акумулятори. Провірив наявні в кладовці б.у. UPS. Якось в такому дусі: https://fi202x.blogspot.com/2022/10/led-12v.html
чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел)) такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом), пока операция, было 2 дня не до дачи и труб потом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро
Додам кілька уточнень - щоб Ви зрозуміли де Ваша помилка 1 Дача і багатоквартирний будинок - це різні речі. а - на м2 будинку йде більше матеріалів(по вазі) ніж на м2 дачі, а тому він буде остивати повільніше б - на м2 багатоквартирного будинку йде менше зовнішніх стін/даху - і тому він буде остивати довше 2 Варіант що з 40 квартирного підїзду виїдуть всі - рівно в 40 разів менше ніж всі виїдуть з дачі..а раз так то хоч в якійсь з квартир буде плюс( електрика/буржуйка/газ/паркет....) - а рах так то і в навколишніх квартирах не буде мінусової температури 3 Навіть коли в приміщенні мінус 0 до мінус 3, і при цьому відсутній протяг - батареї не замерзнуть на протязі тижня 4 Сонце яке потрапляє через вікна - грє з потужністю в 0,3 Квт на м2...вікно 1,5 м2 - отже будете мати 5 годин по 0,5Квт=7,5Квт*годин=25Мдж
Виходячи з усього вищенаписаного При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби при мінусі в 30 градусів - тиждень є
А тепер скажіть Ви багато знаєте територій на Україні де б було -30 на протязі тижня?
andrijk777 написав:Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.
1 А можете привести слова що не буде ударів високоточною зброєю? 2 Чи розумієте , що до потрапляння ядерної боєголовки в точку вибух...між підготовкою і вибухом пройде мінімум 24-72 години? і збиття до точки вибуху не дасть вибухнути ядерному боєзаряду 3 Чи розумієте що тактичний боєзаряд треба а - взяти з точки яка відома всьому світу б - завантажити в спеціалізований транспорт , який буде пару діб їхати до точки пуску в - в точці пуску зєднати з носієм г - якщо це гаубиці то це 20 км від лінії фронту якщо іскандери - 500 км якщо калібри 2500 км..
Далі продовжувати чи самі порахуєте ймовірність знищення ядерного боєзапасу що далеко за 70 годин до його ймовірного пуску..при чому не потрібно бити ядерними..можна й високоточними... а якщо високоточна зібє десь над белгородом носій з ядерною боєголовкою - то яке відношення до цього будемо мати ми чи НАТО ?