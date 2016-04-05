Додано: Сер 12 жов, 2022 14:03

prodigy написав: vitaliian написав: Investor_K написав: А в квартирах трубы полопаются А в квартирах трубы полопаются спустить воду и ничего не полопается. спустить воду и ничего не полопается.

чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел))

такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом),

пока операция, было 2 дня не до дачи и труб

потом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро чтобы полопались трубы-достаточно 3 дня при тем-18-20с (на улице), в доме температура при отсутствии отопления падает в зивисимости на сколько хорошо утеплен дом (или подвал, где расположена котельная (котел))такое было на даче в январе 2017г (отец на даче сломал ногу-открытий перелом),пока операция, было 2 дня не до дачи и трубпотом пытался спустить воду-но кран замерз(закипел), на следующий день полопались чугунные батареи, все происходит достаточно быстро

Додам кілька уточнень - щоб Ви зрозуміли де Ваша помилка1 Дача і багатоквартирний будинок - це різні речі.а - на м2 будинку йде більше матеріалів(по вазі) ніж на м2 дачі, а тому він буде остивати повільнішеб - на м2 багатоквартирного будинку йде менше зовнішніх стін/даху - і тому він буде остивати довше2 Варіант що з 40 квартирного підїзду виїдуть всі - рівно в 40 разів менше ніж всі виїдуть з дачі..а раз так то хоч в якійсь з квартир буде плюс( електрика/буржуйка/газ/паркет....) - а рах так то і в навколишніх квартирах не буде мінусової температури3 Навіть коли в приміщенні мінус 0 до мінус 3, і при цьому відсутній протяг - батареї не замерзнуть на протязі тижня4 Сонце яке потрапляє через вікна - грє з потужністю в 0,3 Квт на м2...вікно 1,5 м2 - отже будете мати 5 годин по 0,5Квт=7,5Квт*годин=25МджВиходячи з усього вищенаписаногоПри мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днівпри мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть трубипри мінусі в 30 градусів - тиждень єА тепер скажітьВи багато знаєте територій на Україні де б було -30 на протязі тижня?