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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2430243124322433
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо Київ має посилену ППО, то це якби означає, що там першосортні

Ні, це означає що в столиці важливо захистити те, що забезпечує функціонування всієї держави, а не якогось міста:
- органи влади державного значення
- центральні офіси тих організацій і підприємств, які мають мережу по всій державі.
- органи військового управління

Ти щось нове тут почув? То чому корчиш з себе казна що, ділячи людей на сорти та стравлюючи між собою? Ти шкідник? Твоя мета викликати тут невдоволення владою?

  flyman написав:Київ з маленької літери чомусь в Хотаба

Там є і інші помилки. Орковські наративи, які повторюєш ти, вони суцільна помилка.
Hotab
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