Ні, це означає що в столиці важливо захистити те, що забезпечує функціонування всієї держави, а не якогось міста:
- органи влади державного значення
- центральні офіси тих організацій і підприємств, які мають мережу по всій державі.
- органи військового управління
Ти щось нове тут почув? То чому корчиш з себе казна що, ділячи людей на сорти та стравлюючи між собою? Ти шкідник? Твоя мета викликати тут невдоволення владою?
Там є і інші помилки. Орковські наративи, які повторюєш ти, вони суцільна помилка.