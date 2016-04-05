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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2430243124322433
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:41

  Фотина написав:
  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:купить дачу за городом (а также дров на дачу, цена за куб от 3000грн, на зиму надо 15-20 кубов) т.е. 50-60т гривен
-во первых у большинства нет таких денег
-во вторых -нет такого количества дров на всех


На чем базируется ваша математика?

Дом 95 кв. м. родители покупают машину дров 6500 грн. на отопительный сезон. Иногда включают газ.



машину дров 6500 грн

машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен

вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер

В умовах нестабільної наявності е/е - варто мати альтернативу
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є


ці розрахунки-повна маячна, на жаль

згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:55

  prodigy написав:машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен

вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал



уточнила у родителей - машина 7-8 кубов цена 6500 грн. есть соседи кто полностью отрезал газ от дома, заказывают 3 машины на отопительный сезон 20000 тыс. грн.

о кондиционере речи не было.

доказывать ничего не буду - кто хочет ищет возможности, кто не хочет - причины, 35000 так 35000.
Фотина
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:56

  Faceless написав:
  prodigy написав:вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер

В умовах нестабільної наявності е/е - варто мати альтернативу


маю СЕС на 20квт (але взимку-немає сонця майже)
- 2газових котла/
-2 електричних котла
-7 кондиціонерів зимових
-7кондіціонерів старого типу (до -3/5С)

є мангал на вулиці (на крайній випадок :mrgreen: )
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:02

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  prodigy написав:вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер

В умовах нестабільної наявності е/е - варто мати альтернативу


маю СЕС на 20квт (але взимку-немає сонця майже)
- 2газових котла/
-2 електричних котла
-7 кондиціонерів зимових
-7кондіціонерів старого типу (до -3/5С)

є мангал на вулиці (на крайній випадок :mrgreen: )

Ви головний енергетик у райцентрі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Ви головний енергетик у райцентрі

В ящик Red Bull також є в підвалі))
Hotab
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