RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2431243224332434
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:31

  prodigy написав:
  budivelnik написав:При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль

згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?
То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...

Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...
Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Товщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)

І вдогонку
Як правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)
Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусів
Тобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний стан
Тобто
Якщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25967
З нами з: 15.01.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:46

  Фотина написав:
  prodigy написав:машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен

вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал



уточнила у родителей - машина 7-8 кубов цена 6500 грн. есть соседи кто полностью отрезал газ от дома, заказывают 3 машины на отопительный сезон 20000 тыс. грн.

о кондиционере речи не было.

доказывать ничего не буду - кто хочет ищет возможности, кто не хочет - причины, 35000 так 35000.

Где-нибудь на Волыни 6500, где-нибудь в Днепре под 30000.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 852
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:47

  budivelnik написав:
  prodigy написав:
  budivelnik написав:При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль

згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?
То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...

Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...
Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Товщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)

І вдогонку
Як правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)
Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусів
Тобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний стан
Тобто
Якщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура

в (жилому) цоколі +16
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29655
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:47

Кацапи, чмобікі, шо з ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶о̶м̶ обличчям?

  fler написав:10000 українських солдат сьогодні завершили військову підготовку у Британії та повертаються в Україну на фронт. Це вже друга група військових, які завершили навчання в Британії.


Upd.Сьогодні країни ЄС домовились про створення військової місії щодо навчання 15000 українських військових 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2431243224332434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1874)
12.10.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.