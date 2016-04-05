Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?prodigy написав:ці розрахунки-повна маячна, на жаль
згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...
Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...
Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Товщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)
І вдогонку
Як правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)
Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусів
Тобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний стан
Тобто
Якщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура