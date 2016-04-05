Додано: Сер 12 жов, 2022 17:31

prodigy написав: budivelnik написав: При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів

при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби

при мінусі в 30 градусів - тиждень є При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днівпри мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть трубипри мінусі в 30 градусів - тиждень є ці розрахунки-повна маячна, на жаль



згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів ці розрахунки-повна маячна, на жальзгоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів

Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнутьТовщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)І вдогонкуЯк правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусівТобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний станТобтоЯкщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура