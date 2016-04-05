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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:41
Фотина написав: prodigy написав: Игорь Алексеевич написав:
купить дачу за городом (а также дров на дачу, цена за куб от 3000грн, на зиму надо 15-20 кубов) т.е. 50-60т гривен
-во первых у большинства нет таких денег
-во вторых -нет такого количества дров на всех
На чем базируется ваша математика?Дом 95 кв. м.
родители покупают машину дров 6500 грн. на отопительный сезон. Иногда включают газ.
машину дров 6500 грн
машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен
вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:48
prodigy написав:
вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер
В умовах нестабільної наявності е/е - варто мати альтернативу
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:50
budivelnik написав:
При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль
згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:55
prodigy написав:
машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен
вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал
уточнила у родителей - машина 7-8 кубов цена 6500 грн. есть соседи кто полностью отрезал газ от дома, заказывают 3 машины на отопительный сезон 20000 тыс. грн.
о кондиционере речи не было.
доказывать ничего не буду - кто хочет ищет возможности, кто не хочет - причины, 35000 так 35000.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:43
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.
1 А можете привести слова що не буде ударів високоточною зброєю?
2 Чи розумієте , що до потрапляння ядерної боєголовки в точку вибух...між підготовкою і вибухом пройде мінімум 24-72 години? і збиття до точки вибуху не дасть вибухнути ядерному боєзаряду
3 Чи розумієте що тактичний боєзаряд треба
а - взяти з точки яка відома всьому світу
б - завантажити в спеціалізований транспорт , який буде пару діб їхати до точки пуску
в - в точці пуску зєднати з носієм
г - якщо це гаубиці то це 20 км від лінії фронту
якщо іскандери - 500 км
якщо калібри 2500 км..
Далі продовжувати чи самі порахуєте ймовірність знищення ядерного боєзапасу що далеко за 70 годин до його ймовірного пуску..при чому не потрібно бити ядерними..можна й високоточними...
а якщо високоточна зібє десь над белгородом носій з ядерною боєголовкою - то яке відношення до цього будемо мати ми чи НАТО ?
Нажаль це фантастика. США не буде наносити превентивні удари по(над) території РФ - це 100%.
Інакше на питання "Чи застосує путін ЯЗ?" Байден би відповів просто - "Хай попробує."
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:06
prodigy написав: budivelnik написав:
При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль
згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
Взимку 2021 температура падала до -15/16 хіба дні на три поспіль і тільки вночі. Вдень було вище за -10. І то дуже рідко й недовго.
Спортщал у підвалі офісної будівлі взагалі без опалення - температура ніколи не падала нижче +4 в будь-які морози. На верхніх поверхах - так, порожні приміщення з великими вікнами можна заморозити. Але в житлових будівлях ситуація набагато краща
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:20
10000 українських солдат сьогодні завершили військову підготовку у Британії та повертаються в Україну на фронт. Це вже друга група військових, які завершили навчання в Британії.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:31
prodigy написав: budivelnik написав:
При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль
згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?
То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...
Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...
Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Товщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)
І вдогонку
Як правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)
Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусів
Тобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний стан
Тобто
Якщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:47
budivelnik написав: prodigy написав: budivelnik написав:
При мінусі в 10 градусів - хоч всі 100 днів
при мінусі в 20 градусів - днів 30 не замерзнуть труби
при мінусі в 30 градусів - тиждень є
ці розрахунки-повна маячна, на жаль
згоден, що у 9ти поверховому будинку хтось залишиться і в цій квартирі буде якесь тепло (може +8/10), але при -10с будинок буде на нулі вже за 7 днів
Коли ви говорите про флот - я ж не кажу вам що речі які мені не подобаються, або з якими я не згоден - маячня?
То може варто вам будучи повним профаном в будівництві - якось акуратніше відноситись до розрахунків наданих фахівцями...
Зробіть експеримент - поставте підїзді закинутої багатоповерхівки на третьому поверсі відро з водою..і ходіть дивитись коли вода замерзне...
Якщо вікна не вибиті і двері в підїзді тамбурні - то вона просто не замерзне всю зиму...а все тому що наприклад всі комунікації ( і холодну воду в тому числі) закладають на глибину 0,8 метра+ під землю..і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Товщина стін в багатоповерхівці від 1,2 до 0,4 м( на верхніх поверхах)
І вдогонку
Як правило нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси ( в залежності від функціоналу примішення)
Опалення вмикають коли середньодобова температура за останні 5 днів буде нижчою від +8 градусів
Тобто будинок спроектований таким чином що різниця в 10-14 градусів між внутрішньою і зовнішньою температурами - це нормальний стан
Тобто
Якщо на дворі мінус 10 в будинку плюсова температура
в (жилому) цоколі +16 (у внутрішній кімнаті без контакту із зовнішніми стінами), я тільки підганяв дуйкою до +18..+20 на ніч
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 жов, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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