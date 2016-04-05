От сиджу і ломаю мізки - а точно це ми маємо в них вчитися воювати з мордором, а не вони у нас? Га?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 18:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:13
Вони багато чого не бачать (чи не хочуть бачити) вже десятки років. Для них і сталін був зручним та надійним торговим партнером.
Як влучно сказано вище з іншого приводу, на них бомби не падають.
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:31
Але ж саме амеріканці бачили, що готується напад на Україну
І неодноразово попереджали Зеленського
Згадайте, як ви були категоричні з приводу даних розвідки США.
Так би мов, репутація і все таке. Як будуть виглядати розвідка США, якщо вторгнення не буде. А воно таки було
І зараз амеріканці праві. Суровікін, чи ще якийсь палач Алеппо - неважливо
Рішення приймає особисто Пуйло. Всі інші - виконавці
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:35
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи HIMARS, готується провести випробування нової високоточної ракети Precision Strike Missile (PrSM), збільшивши її дальність польоту до 1000 кілометрів.
Відповідний анонс був озвучений на виставці озброєння AUSA 2022, повідомляє видання Janes.
Випробування ракети попередньо заплановані на другу половину 2023 року.
Повідомляється, що на виробництво 54 тестових ракет PrSM для M142 HIMARS і M270 MLRS було виділено понад $70 млн.
Як відомо, зараз Lockheed Martin виробляє ракети PrSM Increment 1 з дальністю понад 500 кілометрів.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 12 жов, 2022 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Федеральна служба безпеки РФ стверджує, що вибух на Кримському мосту стався через начинену вибухівкою вантажівку, яка під фіктивними документами, зокрема, через Вірменію і Грузію потрапила на "російську територію" - грузинська й вірменська сторони вже відреагували на такі звинувачення.
Жодна вантажівка з вибуховими речовинами не перетнула митний кордон Грузії, заявив заступник міністра фінансів країни Георгій Какаурідзе.
Вірменія не виявила загроз у вантажі, який фігурує у "справі" про вибух на мосту.
Митна служба Вірменії виконала всі необхідні процедури і не знайшла загроз у вантажі, який фігурує у "справі" про вибух на Кримському мосту, повідомляє Telegram-канал "Медуза - LIVE", посилаючись на спеціальну заяву Комітету держдоходів країни.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 12 жов, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:44
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:53
600м2 (250м2 теплые полы),
2 котла Veissmann (Vitopend 100)
1200грн при темп -18с
800-900грн в сутки при -10-12С (если морози около недели)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 12 жов, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:00
По этому поводу
Дорого, бохато ...
Кондеями, аля тепловой насос, будет действительно дешевле всё это счастье обогреть
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 12 жов, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дивлюсь по Єдиному каналу Жулю Тимошенко. Стара піздоболка.
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:06
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