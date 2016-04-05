flyman написав:в (жилому) цоколі +16 (у внутрішній кімнаті без контакту із зовнішніми стінами), я тільки підганяв дуйкою до +18..+20 на ніч
при условии что сверху живут и топят. В цоколе нежилого или наполовину заселенного дома +16 это твои влажные фантазии. Бетонные плиты при серьезных морозах промерзают насквозь как и все остальные материалы, температура может быть немного выше улицы за счёт отсутствия ветра, но в целом будет +/- такая же.
У меня соседу по ирпенскому жк цоколь как то неправильно утеплили, он в первую же зиму офигел от счета за э/э (тариф был 0,28 грн) нанимал зимой людей, они разбирали плитку вокруг его окон, выкапывали яму примерно метр глубиной и что то там серьезно утепляли.
Я не вникал, но счета у цоколей огромные, ко мне подходил арендатор с цоколя (спрашивал не сдается ли квартира на этаже) попутно жаловался что за э/э он платит ~3тыс в мес (по жилому тарифу с двух зонным счётчиком) . Там же электроплита. Сколько комнат я не уточнял.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 20:10, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:в (жилому) цоколі +16 (у внутрішній кімнаті без контакту із зовнішніми стінами), я тільки підганяв дуйкою до +18..+20 на ніч
при условии что сверху живут и топят. В цоколе нежилого или наполовину заселенного дома +16 это твои влажные фантазии. Бетонные плиты промерзают насквозь как и все остальные материалы, температура может быть немного выше улицы за счёт отсутствия ветра, но в целом будет +/- такая же.
Ладно, хай буде "сусіди гріють", але навіть без них тепліше. Колись ходив зимою у Ворзелі дивитися цоколь в новобудові. Так от зауважив, що в "цоколі тепло". І відмітив його "енергоефективність". Відповідно літом в ньому не жарко. На вулиці +32+, а в цоколі +25. І це на сонячній стороні. Ляпота.
andrijk777 написав:Я вже на 80% впевнений що буде ядерний удар у разі подальших успіхів ЗСУ(звільнення Херсону, наприклад).
А я сильно сумніваюсь. Після керченського мосту натовп вимаганв крові, от і витратили частину ракет, які тримали в очікуванні морозів. Але далі вони не підуть. Людина, яка настільки себе береже - не піде на ризик ядерної війни.
Ніякої ядерної війни не буде(як мінімум після одинокого удару). Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.
вони неядерною зброю йобнуть так, що у рашкованів голова десь на рівні жопи буде (правда, вона в них й так там)
flyman написав:Відповідно літом в ньому не жарко. На вулиці +32+, а в цоколі +25. І це на сонячній стороні. Ляпота
за лето вопросов нет вообще, в колодце летом даже холодно, нам в детстве родители запрещали пить воду с колодца. Зимой если бы в цоколе было +16 весь дом держал бы там радиаторы и грелся бы тепловым насосом. У меня сосед теплотехник (не Юра) говорит самое выгодное это кондиционер (некоторые модели у которых не обмерзает теплообменник) + гелиосистема на 500 литров. Физику не обманешь. Хочешь дёшевое тепло надо вложить серьезные деньги.
Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 20:30, всього редагувалось 5 разів.
fler написав:Не змогла пройти повз цього одкровення https://t.me/monovaolena/4967 Головний посил (переклад мій): "Навіщо злиті в унітаз всі наші бізнеси, всі наші кар'єри, життя наші навіщо злиті? Заради чого?" Тут в мене є зустрічне запитання - чому ви, кацапи, з 2014 року сиділи на дупах рівно, а тепер у вас підгоряє? "А шо случилось?"(с) Цінності змінилися, коли побачили кінець "вседозволеності", до якої ви звикли з дитинства? Ще одна цитата: "Навіщо нам той Крим? Відпочивати там? Це ж вигрібна яма - ані пляжів нормальних, ані сервісу!" Тут у мене теж питання - що заважало з 2014 року лад навести на пляжах і сервіс зробити як у Туреччині чи краще? Рукожопість чи звичка с*ати всюди, де ви є? Мені цікаво, після якої події у автора настало саме таке розуміння свого майбутнього? Мобілізація мізки вправила чи шось ще? Точніше, після чого терпець урвався, що стало останньою краплею
Це тільки слова. Дій - нуль. Революції знизу в РФ не буде, забудьте про це.
буде руський бунт - бессмысленный и беспощадный...