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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:25
andrijk777 написав:
При яких ризиках?
Вбити путіна - казки. Назвіть мені хоч одну війну
де вдалося вбити(не на полі бою) лідера? Чому так я не знаю. Можливо це важко, можливо є негласні домовленості.
путін вже перейшов десяток червоних ліній(включаючи і анексію Криму і пряму необґрунтовану агресію і прямі погрози НАТО і вбивство людей на території ЄС і багато іншого), які НІХТО не переходив(без відповіді) починаючи з 1945 року. І НІЧОГО!!! США нічого такого особливого не зробили. Допомогу Україна отримує на рівні Афганістану. Але Україна воює з другою(третьою) армією світу, а Афганістан з талібами на верблюдах.
ви подивитесь, як часто помирають диктатори - там зовсім інша статистика. туркменбаши теж якось раптово помер - таке буває.
та й не треба нам, щоб помер. Гаага чекає. Мілошевіч або Хусейн не дадуть збрехати
ps щось багато вам уваги - не люблю руських консерв
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:29
vitaliian написав:
https://t.me/The3rdForceUA/11420
Кіт дивиться німим поглядом: мужик а ти не офігів?
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flyman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:31
flyman написав:
З.І.
ЗУ з 19:00 без е.е.
Брехня
навіть не мигнуло за весь день ні разу
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budivelnik
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:32
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vitaliian
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:38
vitaliian написав:
Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...
При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...
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budivelnik
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:50
budivelnik
поскольку в строительстве Я не спец то и спорить с вами не буду. Но кое какие примеры приведу. Есть в Ирпене новострой, называется жк Нью Йорк, там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей. В каком то сюжете на Ютубе владелец квартиры говорил что зимой выгоднее снимать квартиру в Киеве чем топить свою. Про тепловую инерцию он 100% не слышал иначе жил бы себе без проблем и хлопот.
ФСБ выложили фото грузовика, который Якобы подорвал крымский мост. Соцсети сразу же разобрачили фейк. Нейросети работают безотказно.
Уже только ленивый не опубликовал эти два снимка, которые представило следствие по делу о взрыве Крымского моста. И только ленивый не отметил, что два моста на самом грузовике мало совпадают с одним мостом грузовика на снимке.
Здесь характерный пример классической криворукости при подтасовке и фальсификациях. Если такую простую задачу - из имеющейся библиотеки рентгеновских снимков не смогли подобрать более-менее совпадающий с автомобилем-фигурантом, то очевидно: задачу спустили с верха на самый низ, где какой-нибудь лейтенант или вообще вольноопределяющийся взял первое, что попалось со словами «За такие деньги пусть работает папа Карло». Начальство не стало вникать - не начальственное это дело, и в итоге вот эта лажа попала в открытый доступ на всеобщий глум.
И это - классика жанра. Достаточно вспомнить, как Путин хвастливо демонстрировал некий ролик, повествующий об аналогов не имеющей работе российских военных. В итоге оказалось, что ролик американский, озвучка - отечественная. Если такую туфту подсовывают главному, то населению скармливают уже совсем откровенный шлак.
Однако здесь в таком случае возникает логичный вопрос - а не является ли официальная версия про фуру таким же шлаком? Может, дело выглядело как-то иначе?
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vitaliian
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:52
budivelnik написав: vitaliian написав:
Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...
При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...
даже не пытайтесь... это высшие материи для пересічного у которого "промерзают", а не "теряют теплоту". пробовал объяснять пересічним отдельные моменты окружающего мира - тщетно
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