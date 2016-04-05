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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2433243424352436
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:25

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ніякої ядерної війни не буде(як мінімум після одинокого удару).
Байден чітко заявив(як це розумію я і люди які аналізують його слова) - ядерної відповіді США не буде 100%.

Думаю, що цього вистачає, щоб зупинити удар:
https://www.cbsnews.com/live/video/20221008052315-bolton-on-russias-threats-of-nuclear-weapons/?intcid=CNM-00-10abd1h#x
Він не піде на ескалацію при таких ризиках...

При яких ризиках?
Вбити путіна - казки. Назвіть мені хоч одну війну де вдалося вбити(не на полі бою) лідера? Чому так я не знаю. Можливо це важко, можливо є негласні домовленості.

путін вже перейшов десяток червоних ліній(включаючи і анексію Криму і пряму необґрунтовану агресію і прямі погрози НАТО і вбивство людей на території ЄС і багато іншого), які НІХТО не переходив(без відповіді) починаючи з 1945 року. І НІЧОГО!!! США нічого такого особливого не зробили. Допомогу Україна отримує на рівні Афганістану. Але Україна воює з другою(третьою) армією світу, а Афганістан з талібами на верблюдах.

ви подивитесь, як часто помирають диктатори - там зовсім інша статистика. туркменбаши теж якось раптово помер - таке буває.

та й не треба нам, щоб помер. Гаага чекає. Мілошевіч або Хусейн не дадуть збрехати

ps щось багато вам уваги - не люблю руських консерв
Shaman
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:29

  vitaliian написав:https://t.me/The3rdForceUA/11420

Кіт дивиться німим поглядом: мужик а ти не офігів?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:З.І.
ЗУ з 19:00 без е.е.
Брехня
навіть не мигнуло за весь день ні разу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:32

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://t.me/The3rdForceUA/11420

Кіт дивиться німим поглядом: мужик а ти не офігів?

:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...

При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:50

budivelnik поскольку в строительстве Я не спец то и спорить с вами не буду. Но кое какие примеры приведу. Есть в Ирпене новострой, называется жк Нью Йорк, там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей. В каком то сюжете на Ютубе владелец квартиры говорил что зимой выгоднее снимать квартиру в Киеве чем топить свою. Про тепловую инерцию он 100% не слышал иначе жил бы себе без проблем и хлопот.

ФСБ выложили фото грузовика, который Якобы подорвал крымский мост. Соцсети сразу же разобрачили фейк. Нейросети работают безотказно.

Уже только ленивый не опубликовал эти два снимка, которые представило следствие по делу о взрыве Крымского моста. И только ленивый не отметил, что два моста на самом грузовике мало совпадают с одним мостом грузовика на снимке.

Здесь характерный пример классической криворукости при подтасовке и фальсификациях. Если такую простую задачу - из имеющейся библиотеки рентгеновских снимков не смогли подобрать более-менее совпадающий с автомобилем-фигурантом, то очевидно: задачу спустили с верха на самый низ, где какой-нибудь лейтенант или вообще вольноопределяющийся взял первое, что попалось со словами «За такие деньги пусть работает папа Карло». Начальство не стало вникать - не начальственное это дело, и в итоге вот эта лажа попала в открытый доступ на всеобщий глум.

И это - классика жанра. Достаточно вспомнить, как Путин хвастливо демонстрировал некий ролик, повествующий об аналогов не имеющей работе российских военных. В итоге оказалось, что ролик американский, озвучка - отечественная. Если такую туфту подсовывают главному, то населению скармливают уже совсем откровенный шлак.

Однако здесь в таком случае возникает логичный вопрос - а не является ли официальная версия про фуру таким же шлаком? Может, дело выглядело как-то иначе?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:52

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...

При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...

даже не пытайтесь... это высшие материи для пересічного у которого "промерзают", а не "теряют теплоту". пробовал объяснять пересічним отдельные моменты окружающего мира - тщетно
AU20
 
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