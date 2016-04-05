Брехня
навіть не мигнуло за весь день ні разу
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:32
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...
При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:50
budivelnik поскольку в строительстве Я не спец то и спорить с вами не буду. Но кое какие примеры приведу. Есть в Ирпене новострой, называется жк Нью Йорк, там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей. В каком то сюжете на Ютубе владелец квартиры говорил что зимой выгоднее снимать квартиру в Киеве чем топить свою. Про тепловую инерцию он 100% не слышал иначе жил бы себе без проблем и хлопот.
ФСБ выложили фото грузовика, который Якобы подорвал крымский мост. Соцсети сразу же разобрачили фейк. Нейросети работают безотказно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:52
даже не пытайтесь... это высшие материи для пересічного у которого "промерзают", а не "теряют теплоту". пробовал объяснять пересічним отдельные моменты окружающего мира - тщетно
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:54
pesikot
Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди.
Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.
Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:56
1 Що таке космічні?
Вони ж опалюють свою..а через внутрішні ( а не зовнішні стіни ) вони гріють чужі...
Тому вони опалюють в 3-5 разів більші площі ніж використовують
2 Я ж ніде не описував вічний двигун чи рух енергії від холодного до теплого?
Я описував чому не промерзне...
3 Якщо ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення
Це хоч розумієте?
Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:04
в ваших словах всё прекрасно и вселяет оптимизм (я это ценю в людях особенно сейчас), но почему тогда лопают трубы у людей которые не отапливают помещения? И это не единичные случаи. Примеры приводить не буду, уверен у каждого форумчанина такие примеры есть среди друзей/знакомых. Да и пример Продиджи показателен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:08
1 Тому що як правило в цих квартирах вибиті вікна і температура повітря в них дорівнює температурі повітря зовні..
2 Також часто це трапляється в дачних будинках..тому що там
а - менша вага стін..так звані легші конструкції( нижча теплоінерційність)
б - чим легша конструкція тим швидше вона нагрівається(плюс для дачі на якій живуть пару днів в місяць)...але чим швидше нагрівається - тим швидше охолоджується..
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:10
budivelnik принял. Спасибо.
Очередное видео с мобиками
Кто то тут со мной спорил, когда я ещё весной говорил что русские это рабы. Тогда меня впечатлил первый пленный летчик (помните жирный такой, он ещё в Сирии воевал).
Посмотрите на их лица. Там нет ни злобы, ни ненависти, ни интеллекта. только рабское подчинение ради выживания своей шкуры, слепое подчинение любой силе.
Это лютейшая деградация всех достижений онтогенеза. Не удивлюсь если русня вернётся в первобытное общество. Агония не просто путинского режима, но нации в целом.
Крым нужен был пуйлу чтобы прикрыть ̶ж̶о̶п̶у̶ деградацию большой политической победой. Война была нужна чтобы прикрыть деградацию нации какими то военными победами.
Единственная причина войны - тотальная деградация русни.
Был период когда в рос.империи строили дворцы и шикарные парки. Эрмитаж покупал шедевры со всего мира, Ломоносов и Менделеев стали светилами науки. Толстой и Достоевский стали мировыми классиками литературы. Но потом все деградировало и скатилось в сталинизм, в доносы и репрессии. Примерно то же я вижу и сейчас.
Война была неизбежна при любом президенте Украины/США. Такое массовое подавление прав и свобод всегда оборачивается кровопролитием.
Рисунок русского третьеклассника
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