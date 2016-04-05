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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2434243524362437>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:З.І.
ЗУ з 19:00 без е.е.
Брехня
навіть не мигнуло за весь день ні разу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:32

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://t.me/The3rdForceUA/11420

Кіт дивиться німим поглядом: мужик а ти не офігів?

:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...

При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:50

budivelnik поскольку в строительстве Я не спец то и спорить с вами не буду. Но кое какие примеры приведу. Есть в Ирпене новострой, называется жк Нью Йорк, там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей. В каком то сюжете на Ютубе владелец квартиры говорил что зимой выгоднее снимать квартиру в Киеве чем топить свою. Про тепловую инерцию он 100% не слышал иначе жил бы себе без проблем и хлопот.

ФСБ выложили фото грузовика, который Якобы подорвал крымский мост. Соцсети сразу же разобрачили фейк. Нейросети работают безотказно.

Уже только ленивый не опубликовал эти два снимка, которые представило следствие по делу о взрыве Крымского моста. И только ленивый не отметил, что два моста на самом грузовике мало совпадают с одним мостом грузовика на снимке.

Здесь характерный пример классической криворукости при подтасовке и фальсификациях. Если такую простую задачу - из имеющейся библиотеки рентгеновских снимков не смогли подобрать более-менее совпадающий с автомобилем-фигурантом, то очевидно: задачу спустили с верха на самый низ, где какой-нибудь лейтенант или вообще вольноопределяющийся взял первое, что попалось со словами «За такие деньги пусть работает папа Карло». Начальство не стало вникать - не начальственное это дело, и в итоге вот эта лажа попала в открытый доступ на всеобщий глум.

И это - классика жанра. Достаточно вспомнить, как Путин хвастливо демонстрировал некий ролик, повествующий об аналогов не имеющей работе российских военных. В итоге оказалось, что ролик американский, озвучка - отечественная. Если такую туфту подсовывают главному, то населению скармливают уже совсем откровенный шлак.

Однако здесь в таком случае возникает логичный вопрос - а не является ли официальная версия про фуру таким же шлаком? Может, дело выглядело как-то иначе?

https://t.me/anatoly_nesmiyan/5365?single
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:52

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Это же и ответ будивэльныку. Откуда в неотапливаемом помещении температура может быть выше, чем на улице, что за чудеса, откуда это тепло там возмется? Разве что днем солнце стену нагреет.
Є така штука - називається теплова інерція....
1 Були стіни вагою в 100 000 кг(приблизна вага стін/стелі/підлоги в стандартній двохкімнатній квартирі) станом на відключення електроенергії(опалення/газу) - теплими , тобто мали температуру в плюс 20 градусів
І було в цій квартирі повітря 200м3=260 кг...
100 000 кг * 20 градусів*0,8 кдж/кг*градус=1600Мдж
260кг * 20 градусів*1кд/кг*град=5,2Мдж
2 Опалення зникло , але поки тепловтрати не заберуть 1605Мдж-до того часу всередині буде плюсова температура, без привязки яка буде на той момент зовнішня
Вночі стіни стали замерзати , вдень нагріватись сонцем+сонце через вікна всередину приміщення всипає через вікно ще по 20 Мдж(через кожне вікно в яке світить) і по 3Мдж/годину на кожен м2 стіни на яку світить...
3 А далі проста математика
Енергія всередині(температура стін/повітря*вагу*коефіцієнт в Мдж)=Енергії приходу від сонця + Енергії яку виділяє людська життєдіяльність - Енергії тепловтрат крізь стіни...

При чому чим менша різниця між температурою всередині і зовнішнім повітрям - тим повільніше тепло втрачається...
І при різниці між температурою всередині і температурою зовні в 10-14 градусів цельсія тепловтрати компенсуються теплонадходженнями...

даже не пытайтесь... это высшие материи для пересічного у которого "промерзают", а не "теряют теплоту". пробовал объяснять пересічним отдельные моменты окружающего мира - тщетно
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:54

pesikot
Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди.
Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.

Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:56

  vitaliian написав:там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей.
1 Що таке космічні?
Вони ж опалюють свою..а через внутрішні ( а не зовнішні стіни ) вони гріють чужі...
Тому вони опалюють в 3-5 разів більші площі ніж використовують
2 Я ж ніде не описував вічний двигун чи рух енергії від холодного до теплого?
Я описував чому не промерзне...
3 Якщо ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення
Це хоч розумієте?
Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:04

 
  budivelnik написав:ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення
Це хоч розумієте?
Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення
в ваших словах всё прекрасно и вселяет оптимизм (я это ценю в людях особенно сейчас), но почему тогда лопают трубы у людей которые не отапливают помещения? И это не единичные случаи. Примеры приводить не буду, уверен у каждого форумчанина такие примеры есть среди друзей/знакомых. Да и пример Продиджи показателен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 жов, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:08

  vitaliian написав: 
  budivelnik написав:ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення
Це хоч розумієте?
Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення
в ваших словах всё прекрасно и вселяет оптимизм (я это ценю в людях), но почему тогда лопают трубы у людей которые не отапливают своё жильё? И это не единичные случаи.
1 Тому що як правило в цих квартирах вибиті вікна і температура повітря в них дорівнює температурі повітря зовні..
2 Також часто це трапляється в дачних будинках..тому що там
а - менша вага стін..так звані легші конструкції( нижча теплоінерційність)
б - чим легша конструкція тим швидше вона нагрівається(плюс для дачі на якій живуть пару днів в місяць)...але чим швидше нагрівається - тим швидше охолоджується..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:10

budivelnik принял. Спасибо.

Очередное видео с мобиками
https://t.me/informnapalm/13361

Кто то тут со мной спорил, когда я ещё весной говорил что русские это рабы. Тогда меня впечатлил первый пленный летчик (помните жирный такой, он ещё в Сирии воевал).

Посмотрите на их лица. Там нет ни злобы, ни ненависти, ни интеллекта. только рабское подчинение ради выживания своей шкуры, слепое подчинение любой силе.

Это лютейшая деградация всех достижений онтогенеза. Не удивлюсь если русня вернётся в первобытное общество. Агония не просто путинского режима, но нации в целом.

Крым нужен был пуйлу чтобы прикрыть ̶ж̶о̶п̶у̶ деградацию большой политической победой. Война была нужна чтобы прикрыть деградацию нации какими то военными победами.

Единственная причина войны - тотальная деградация русни.

Был период когда в рос.империи строили дворцы и шикарные парки. Эрмитаж покупал шедевры со всего мира, Ломоносов и Менделеев стали светилами науки. Толстой и Достоевский стали мировыми классиками литературы. Но потом все деградировало и скатилось в сталинизм, в доносы и репрессии. Примерно то же я вижу и сейчас.

Война была неизбежна при любом президенте Украины/США. Такое массовое подавление прав и свобод всегда оборачивается кровопролитием.

Рисунок русского третьеклассника
Зображення
vitaliian
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