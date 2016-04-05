budivelnik написав:
.і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Для проФФесіонала розказую реальний кейс з мого скромного досвіду: взимку 2002 року мені місцевий РЕС проводив ел. на виробництво-приїхали троє роботяг, протягли кабель, встановили лічильник... і взялися облаштовувати трикутник заземлення
Спочатку сподівалися забити метал в землю за допомогою кувалди, потім, зрозумівши що не вийде, намагалися довбати дірки лопатами та ломом, і тільки коли я приніс пешні для льоду, зроблені з піввісі ЗІЛ 131, діло потроху пішло. В сухому залишку: троє не старих чоловікав довбали землю більше двох годин, глибина промерзання склала якраз 80 см. Призвело до цього-безсніжна зима і морози до -22.
В один із років 80-х( точно вже не скажу) товщина льоду на Київському водосховищі становила подекуди більше метра, довжини риболовного льодобуру не вистачало що пробурити лунку-свідків овердофіга, в той рік у нас померзла капуста, закопана на зиму в землю десь на 80-100 см.
Також можете згадати історію з Алчевськом при Ющенку: за скільки днів місто замерзло?
Так що поменше пафосу будь ласка-ваш досвід це ще не всі знання світу.