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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2434243524362437
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:01

https://www.facebook.com/10006476502346 ... l/?app=fbl

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:06

  budivelnik написав:.і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть


Для проФФесіонала розказую реальний кейс з мого скромного досвіду: взимку 2002 року мені місцевий РЕС проводив ел. на виробництво-приїхали троє роботяг, протягли кабель, встановили лічильник... і взялися облаштовувати трикутник заземлення :mrgreen: Спочатку сподівалися забити метал в землю за допомогою кувалди, потім, зрозумівши що не вийде, намагалися довбати дірки лопатами та ломом, і тільки коли я приніс пешні для льоду, зроблені з піввісі ЗІЛ 131, діло потроху пішло. В сухому залишку: троє не старих чоловікав довбали землю більше двох годин, глибина промерзання склала якраз 80 см. Призвело до цього-безсніжна зима і морози до -22.
В один із років 80-х( точно вже не скажу) товщина льоду на Київському водосховищі становила подекуди більше метра, довжини риболовного льодобуру не вистачало що пробурити лунку-свідків овердофіга, в той рік у нас померзла капуста, закопана на зиму в землю десь на 80-100 см.
Також можете згадати історію з Алчевськом при Ющенку: за скільки днів місто замерзло?
Так що поменше пафосу будь ласка-ваш досвід це ще не всі знання світу.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:15

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Дивлюсь по Єдиному каналу Жулю Тимошенко. Стара піздоболка.

Мазохіст ?


Мабуть. Або варіант як у бородатому анекдоті про металіста: постав мені мамо "Ласковий Май", може вирве. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:20

  vitaliian написав:https://www.facebook.com/100064765023460/posts/pfbid02Z56X32tyVsjoPaShuj1vEuw92fYKFCMrEhGYmJYSh95iRsik3oqVQYyJAFL3S8iJl/?app=fbl

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.


а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація.
подивимся, як часто будуть стабілізовувати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Також можете згадати історію з Алчевськом при Ющенку: за скільки днів місто замерзло?
Так що поменше пафосу будь ласка-ваш досвід це ще не всі знання світу.
При чому тут пафос?
1 Глибина промерзання в наших умовах - 80 см...При цьому, труба з водою прокладенана глибині в 75 см - не промерзне.
2 Перш ніж щось порівнювати - вивчіть питання
В Алчевську розморозили не будинки - в Алчевську розморозили теплотраси..прокладені на поверхні і просто утепленні , але як завжди не якісно.
3 Будинки також можна заморозити - для цього треба вибити вікна в підвалах , зняти тамбурні двері в підїздах, повибивати шибки...ми точно говоримо про Україну?

Мені дуже сподобалась поведінка Львівян в сенсі електроекономії..нікого не нагинали , ніяких комісій не створювали...але після 17 - вікна в будинках темні - економлять електроенергію.

Тому висновок
Хочете не замерзнути у власному будинку - завтра пройдіться по підвалах , гляньте у вентиляційні шахти , гляньте в шахти в яких прокладені труби і зробіть все щоб там не було доступу зовнішнього повітря
Вибиті вікна - замініть на цілі, на дверях в підїздах поставте дотягувачі..і буде у Вас тепло.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:31

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://www.facebook.com/100064765023460/posts/pfbid02Z56X32tyVsjoPaShuj1vEuw92fYKFCMrEhGYmJYSh95iRsik3oqVQYyJAFL3S8iJl/?app=fbl

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.


а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація.
подивимся, як часто будуть стабілізовувати

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 22:53

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей.
1 Що таке космічні?
Вони ж опалюють свою..а через внутрішні ( а не зовнішні стіни ) вони гріють чужі...
Тому вони опалюють в 3-5 разів більші площі ніж використовують
2 Я ж ніде не описував вічний двигун чи рух енергії від холодного до теплого?
Я описував чому не промерзне...
3 Якщо ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення
Це хоч розумієте?
Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення


Знову притягнуто за вуха. Ви начеб то і вірно пишете, але занадто оптимістично в першу чергу тому, що майже ніякого приходу тепла з зовні в будинок взимку нема: день короткий а ніч довга, та й дні відсотків на 90 похмурі, без сонця. Сонячні панелі взимку майже нічого не виробляють на широті Киева-в грудні в середньому в 15 разів менше чим в червні.
На рахунок дач та вибитих вікон: в березні 2022 у багатьох знайомих в капітальних будинках порозривало радіатори в незлитих системах, коли вони виїхали з зони окупації і вікна не у всіх були побиті. Про яку різницю в 10-14 градусів може йти мова, коли на вулиці температура не опускалися нижче -6? У мене самого через 5 днів після відключення газу, при температурі -4 за вікном, в спальні вранці було +4+5 а в інших кімнатах +3. Стіни півтори цеглини+утеплення 100мл. вікна-двокамерний склопакет з аргоном, дах-утеплювач 150 мл.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:32

  prodigy написав:машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен

вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер -
Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал

Вы вообще не в теме ни цены дров, ни обогрева кондиционером.
1)Резаные в размер и колотые дрова(т.е. готовые к употреблению) стоят от 1600 до 2000грн в зависимости от породы дерева за куб(с доставкой!). Кругляк, который надо еще резать и колоть - около 1000 за куб.
2)Обогрев кондиционером выгоден примерно до минус 7-10. Далее уже не целесообразно,КПД с понижением температуры падает, выгоднее обычным ТЭНом(батарея на колесиках, электрокотел, ветродуй - везде КПД одинаков)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 03:50

  budivelnik написав:3 Будинки також можна заморозити - для цього треба вибити вікна в підвалах , зняти тамбурні двері в підїздах, повибивати шибки...ми точно говоримо про Україну?


задовбали ви вже. хата промерзає навіть якщо все закрито законопачено. просто від стін, вікон і дверей залежить швидкість промерзання але воно відбудеться.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:11

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://www.facebook.com/100064765023460/posts/pfbid02Z56X32tyVsjoPaShuj1vEuw92fYKFCMrEhGYmJYSh95iRsik3oqVQYyJAFL3S8iJl/?app=fbl

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.


а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація.
подивимся, як часто будуть стабілізовувати

Купи ліхтарик «темнота» :lol:
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