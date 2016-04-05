У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.
budivelnik написав:.і все тому що 0,8 метра грунту в наших умовах ніколи ( я наголошую НІКОЛИ) - не промерзнуть
Для проФФесіонала розказую реальний кейс з мого скромного досвіду: взимку 2002 року мені місцевий РЕС проводив ел. на виробництво-приїхали троє роботяг, протягли кабель, встановили лічильник... і взялися облаштовувати трикутник заземлення Спочатку сподівалися забити метал в землю за допомогою кувалди, потім, зрозумівши що не вийде, намагалися довбати дірки лопатами та ломом, і тільки коли я приніс пешні для льоду, зроблені з піввісі ЗІЛ 131, діло потроху пішло. В сухому залишку: троє не старих чоловікав довбали землю більше двох годин, глибина промерзання склала якраз 80 см. Призвело до цього-безсніжна зима і морози до -22. В один із років 80-х( точно вже не скажу) товщина льоду на Київському водосховищі становила подекуди більше метра, довжини риболовного льодобуру не вистачало що пробурити лунку-свідків овердофіга, в той рік у нас померзла капуста, закопана на зиму в землю десь на 80-100 см. Також можете згадати історію з Алчевськом при Ющенку: за скільки днів місто замерзло? Так що поменше пафосу будь ласка-ваш досвід це ще не всі знання світу.
У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.
а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація. подивимся, як часто будуть стабілізовувати
drevlyanin написав:Також можете згадати історію з Алчевськом при Ющенку: за скільки днів місто замерзло? Так що поменше пафосу будь ласка-ваш досвід це ще не всі знання світу.
При чому тут пафос? 1 Глибина промерзання в наших умовах - 80 см...При цьому, труба з водою прокладенана глибині в 75 см - не промерзне. 2 Перш ніж щось порівнювати - вивчіть питання В Алчевську розморозили не будинки - в Алчевську розморозили теплотраси..прокладені на поверхні і просто утепленні , але як завжди не якісно. 3 Будинки також можна заморозити - для цього треба вибити вікна в підвалах , зняти тамбурні двері в підїздах, повибивати шибки...ми точно говоримо про Україну?
Мені дуже сподобалась поведінка Львівян в сенсі електроекономії..нікого не нагинали , ніяких комісій не створювали...але після 17 - вікна в будинках темні - економлять електроенергію.
Тому висновок Хочете не замерзнути у власному будинку - завтра пройдіться по підвалах , гляньте у вентиляційні шахти , гляньте в шахти в яких прокладені труби і зробіть все щоб там не було доступу зовнішнього повітря Вибиті вікна - замініть на цілі, на дверях в підїздах поставте дотягувачі..і буде у Вас тепло.
У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.
а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація. подивимся, як часто будуть стабілізовувати
vitaliian написав:там проблемы с канализацией и тарифом на э/э. Заселён на 20-30% затраты на отопление у людей - космические. Потому что обогревают не только свои квартиры но и соседей.
1 Що таке космічні? Вони ж опалюють свою..а через внутрішні ( а не зовнішні стіни ) вони гріють чужі... Тому вони опалюють в 3-5 разів більші площі ніж використовують 2 Я ж ніде не описував вічний двигун чи рух енергії від холодного до теплого? Я описував чому не промерзне... 3 Якщо ж ваші знайомі згодні жити в приміщенні де температура буде на 10-14 градусів вища від зовнішньої - то можуть взагалі не вмикати опалення Це хоч розумієте? Але тоді в них буде від +5 до +15 - взимку і нуль платежів за опалення
Знову притягнуто за вуха. Ви начеб то і вірно пишете, але занадто оптимістично в першу чергу тому, що майже ніякого приходу тепла з зовні в будинок взимку нема: день короткий а ніч довга, та й дні відсотків на 90 похмурі, без сонця. Сонячні панелі взимку майже нічого не виробляють на широті Киева-в грудні в середньому в 15 разів менше чим в червні. На рахунок дач та вибитих вікон: в березні 2022 у багатьох знайомих в капітальних будинках порозривало радіатори в незлитих системах, коли вони виїхали з зони окупації і вікна не у всіх були побиті. Про яку різницю в 10-14 градусів може йти мова, коли на вулиці температура не опускалися нижче -6? У мене самого через 5 днів після відключення газу, при температурі -4 за вікном, в спальні вранці було +4+5 а в інших кімнатах +3. Стіни півтори цеглини+утеплення 100мл. вікна-двокамерний склопакет з аргоном, дах-утеплювач 150 мл.
prodigy написав:машина дров 12 кубов сегодня от 35к гривен
вообще, самое єкономное для отпления "такого дома" кондиционер - Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S18FVX, работает на обогрев при темп до -25С (такой у нас еще не было, но до -21с работал
Вы вообще не в теме ни цены дров, ни обогрева кондиционером. 1)Резаные в размер и колотые дрова(т.е. готовые к употреблению) стоят от 1600 до 2000грн в зависимости от породы дерева за куб(с доставкой!). Кругляк, который надо еще резать и колоть - около 1000 за куб. 2)Обогрев кондиционером выгоден примерно до минус 7-10. Далее уже не целесообразно,КПД с понижением температуры падает, выгоднее обычным ТЭНом(батарея на колесиках, электрокотел, ветродуй - везде КПД одинаков)
У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. «Укренерго» повідомило, що поки обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть, проте закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години.
а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація. подивимся, як часто будуть стабілізовувати