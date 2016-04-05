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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2435243624372438
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 07:26

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:35

  drevlyanin написав:Про яку різницю в 10-14 градусів може йти мова, коли на вулиці температура не опускалися нижче -6? У мене самого через 5 днів після відключення газу, при температурі -4 за вікном, в спальні вранці було +4+5 а в інших кімнатах +3. Стіни півтори цеглини+утеплення 100мл. вікна-двокамерний склопакет з аргоном, дах-утеплювач 150 мл.
родительская квартира, на улице+10 в квартире+12 (никто не живёт) солнце/не солнце значения не имеет, слишком мало солнечной энергии чтобы прогреть стены ~50 см. Это ещё заморозков не было. Окна не выбиты. Дверь в подъезд с доводчиком. Чердак утеплён стекловатой. Стены снаружи утеплены пенопластом. Соседи живут и наверное уже топят (у всех автономки).

Была бы возможна разница в 10-14 градусов я бы по той квартире в трусах, а не в свитере ходил. Короче какой-то бред, обоснованный тепловой энерцией. Жаль квартира не во Львове, пригласил бы эксперта в гости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:54

Генштаб ВСУ: В Донецкой области оккупанты начали получать приказы высшего руководства остановить наступательные действия. Это вызвано крайне низким боевым духом мобилизованных, отказом выполнять приказы и многочисленными случаями дезертирства.

https://t.me/yigal_levin/33223

Чето давно не видно форумчанина который зимой-весной писал какая у РФ мощная армия и всё остальное. Интересно сейчас услышать его мнение. Я тогда полчаса распинался рассказывая что самый современный мотор, который выпускают на рф это модификация ЗМЗ 406 90х годов разработки. Причем модификации настолько неудачные, что с инжекторов многие владельцы возвращаются к карбюраторам. Потому что не получится обвешать лошадь электроникой и ждать что она побежит как тесла. Обвешать то можно, но бегать она перестанет вообще.

Здесь вообще смешно
https://t.me/yigal_levin/33226
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 09:20, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:05

  vitaliian написав:
Генштаб ВСУ: В Донецкой области оккупанты начали получать приказы высшего руководства остановить наступательные действия. Это вызвано крайне низким боевым духом мобилизованных, отказом выполнять приказы и многочисленными случаями дезертирства.

https://t.me/yigal_levin/33223

Ленд лизу только 2 недели как.Так не интересно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:21

  Ukrainian написав:
  flyman написав:а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація.
подивимся, як часто будуть стабілізовувати

Купи ліхтарик «темнота» :lol:

им можно "разжиться" как в последнем абзаце https://fi202x.blogspot.com/2022/08/2022.html
а так то вопрос вчера уже решен,осталось дождаться бандеролек с Китая )) https://fi202x.blogspot.com/2022/10/led-12v.html
Мизантрóп
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