drevlyanin написав:Про яку різницю в 10-14 градусів може йти мова, коли на вулиці температура не опускалися нижче -6? У мене самого через 5 днів після відключення газу, при температурі -4 за вікном, в спальні вранці було +4+5 а в інших кімнатах +3. Стіни півтори цеглини+утеплення 100мл. вікна-двокамерний склопакет з аргоном, дах-утеплювач 150 мл.
родительская квартира, на улице+10 в квартире+12 (никто не живёт) солнце/не солнце значения не имеет, слишком мало солнечной энергии чтобы прогреть стены ~50 см. Это ещё заморозков не было. Окна не выбиты. Дверь в подъезд с доводчиком. Чердак утеплён стекловатой. Стены снаружи утеплены пенопластом. Соседи живут и наверное уже топят (у всех автономки).
Была бы возможна разница в 10-14 градусов я бы по той квартире в трусах, а не в свитере ходил. Короче какой-то бред, обоснованный тепловой энерцией. Жаль квартира не во Львове, пригласил бы эксперта в гости.
Генштаб ВСУ: В Донецкой области оккупанты начали получать приказы высшего руководства остановить наступательные действия. Это вызвано крайне низким боевым духом мобилизованных, отказом выполнять приказы и многочисленными случаями дезертирства.
Чето давно не видно форумчанина который зимой-весной писал какая у РФ мощная армия и всё остальное. Интересно сейчас услышать его мнение. Я тогда полчаса распинался рассказывая что самый современный мотор, который выпускают на рф это модификация ЗМЗ 406 90х годов разработки. Причем модификации настолько неудачные, что с инжекторов многие владельцы возвращаются к карбюраторам. Потому что не получится обвешать лошадь электроникой и ждать что она побежит как тесла. Обвешать то можно, но бегать она перестанет вообще.
Генштаб ВСУ: В Донецкой области оккупанты начали получать приказы высшего руководства остановить наступательные действия. Это вызвано крайне низким боевым духом мобилизованных, отказом выполнять приказы и многочисленными случаями дезертирства.