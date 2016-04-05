Додано: Чет 13 жов, 2022 09:45

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.



Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.



"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.



Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.



"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.", - заявив Столтенберг.





бла-бла-бла чи реально буде -Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.



Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.



"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.