Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.", - заявив Столтенберг.
бла-бла-бла чи реально буде -Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
"Я вітаю безпрецедентну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, а також безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники, Канада і партнери надають Україні. Я також вважаю, що це дуже важливе повідомлення, яке вчора озвучили союзники і партнери НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що ми будемо на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 13 жов, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Минфин США предложил установить предельную цену в $60 за баррель на российскую нефть
Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, но все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
60 долларов - вполне приличная цена, кстати. Но здесь важна не она, здесь важен и прецедент политического регулирования цены на базовый товар, а также возможность в будущем регулировать установленную цену вверх или вниз сообразно обстоятельствам. Поэтому, видимо, первый опыт проводится в относительно щадящем режиме, чтобы отработать механизмы принуждения участников рынка к администрированию. А вот когда механизмы будут созданы - тогда можно будет возвращаться и к цене.
15 октября будет ровно год как запустил в работу СЕС станцию -весь год веду дневник погоды -замеры температуры на улице , смотрю сколько станция дала в день: вывод-максимальная производительность станции была в мае и июле (июнь был пасмурный -но без дождей как в 2021), зимой мало солнца-стация начинает производить эл.энергию когда солнце поднялось над горизонтом на 10град и выше-в декабре это реально в течении 4-4,2 часов (к тому же в декабре 2021г было все 7 солнечных дней в месяце)
компании пытаються втюхать клиентам , что имея СЕС они зимой будут обогревать дома "на шару" имея эл.энергию от СЕС. у меня станция дала: в декабре 515квт в январе 1075квт в февр -1220квт
в мае -3770квт в июне -3430 квт в июле-3850 квт
чтобы реально обогреть дом 100м2 достаточно 2000квт в месяц если обычная одесская зима 2-10градусов, то затраты конечно меньше
Для января 1075 тоже немало. А какая цена вопроса? Сколько лет оно будет окупаться. В мае 3770 прекрасно только куда ее девать, мой кондей летом жрет 500квт за месяц. Холодильник и все остальное вообще мизер 150-180 кВт. Включая проточный подогрев воды для душа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:pesikot Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди. Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.
Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.
бджоли проти меду Китай почав розвиватись на гроші інвесторів (США/ЄС/Японії), у Сі Цзіньпіна є велика образа, що Китай не поважають, не вважають країною гідною країнам з G7,
домінує думка, що інтелект планети знаходяться у розвинутих країнах западу, а Китай,Індія, Бразилія, Мексика-це лише працьовиті руки (фабрики)
до того ж в країнах G7 є багато людей комуністичних/анархічних поглядів
flyman написав:а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація. подивимся, як часто будуть стабілізовувати
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Востаннє редагувалось yanyura в Чет 13 жов, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:3770 прекрасно только куда ее девать
зелений тариф, в 2021 це був би профіт 450долл на місяць, на сьогодні все по іншому
Сейчас дефицит, может вернут как было, но тем не менее, в азартные игры я не играю)
Отец прошлой осенью заменил ЦО на ЭО обошлось в 15к грн при том что все работы он делал сам, экономия за прошлый отопительный сезон составила 2к грн. Период окупаемости (при стабильных ценах) - 7,5 лет. Оно вроде неплохо только до следующего отопительного сезона папа не дожил. Мораль, хочется получить проффит ещё при жизни.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 10:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:3770 прекрасно только куда ее девать
зелений тариф, в 2021 це був би профіт 450долл на місяць, на сьогодні все по іншому
В азартные игры я не играю)
окупаемость за 4,5года (доходность 20-23% в валюте годовых), если бы не старый маразматик пуйло (это реально пенсия на старость), у меня СЕС мощностью 20квт, а с 30кт СЕС-стабильный доход 6к долл в год, был план поставить несколько станций
у нас до 10 октября был избыток ее, Украина продавала е/енергию в ЕС
prodigy написав:зелений тариф, в 2021 це був би профіт 450долл на місяць, на сьогодні все по іншому
В азартные игры я не играю)
окупаемость за 4,5года (доходность 20-23% в валюте годовых), если бы не старый маразматик пуйло (это реально пенсия на старость), у меня СЕС мощностью 20квт, а с 30кт СЕС-стабильный доход 6к долл в год, был план поставить несколько станций
у нас до 10 октября был избыток ее, Украина продавала е/енергию в ЕС
Сейчас у всех намечается дефицит и мб зелёный тариф поднимут. Не может в войну энергия стоить дёшево, потому что есть проблемы с генерацией и логистикой. Помидоры видели почём? А когда я отдыхал в Скадовске в 2016 их там по 3 грн оптом продавали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 10:17, всього редагувалось 2 разів.