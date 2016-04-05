Втрати Росії в Україні станом на 13 жовтня особового складу — близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано; танків — 2511 (+6); бойових броньованих машин — 5167 (+11); артилерійських систем — 1556 (+17); РСЗВ — 357 (+2); засобів ППО — 183 (+0); літаків — 268 (+0); гвинтокрилів — 240 (+6); БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1182 (+33); крилатих ракет — 316 (+0); кораблів/катерів — 15 (+0);
мої припущення: -по авіації -десь блукала цифра загально, що навіть сьогодні вкс рф мають до 500 літаків/гвинтокрилів по факту боєздатних (або тих, що зараз на війні з Україною)-десь до 350 по о/с цифра 100-110к мертвих буде достатньої для загальної перемоги
Андроід-версія додатка єППО, яку розробила конструкторська група "Технарі", пройшла верифікацію Гугла. Додаток єППО вже доступний на плеймаркет. Тепер кожний громадянин України може долучитись до противоракетної та протиповітряної оборони нашого Неба.
Як це працює?
1. Ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед.
2. Треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку.
Все.
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита.
Чому це необхідно?
Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, коли їх ще не бачать радари.
Що ми робитимемо за допомогою єППО?
Кожен може прийняти участь в побудуванні першої в Світі мережевої системи ППО, в якій будуть масово задіяні громадяни України.
Поставте додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройдіть авторизацію за допомогою Дії, натисніть "Тест" щоб переконатись, що все ок і будьте готові сповістити зенитників про побачену загрозу.
Навіщо потрібна авторизація в Дії?
Щоб вороги та дурні не заважали зенитникам хибними цілями.
Чи відома ця система військовим, чи потрібна вона їм?
Так, єППО зроблено з консультаціями фахівців ППО.
З самого початку розробка узгоджена с командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".
А коли буде версія для ІOS?
Сьогодні був перший тест єППО для айфонів. Тест успішний. Сподіваюсь іоs версія додатка скоро буде доступна всім.
Прошу встановлювати додаток, поширювати інформацію та розповідати про єППО всім, кого знаєте.
Дуже важливо, прошу репост!
Велике дякую за плідну співпрацю Мінцифри та особисто Михайло Федоров.
prodigy написав:по о/с цифра 100-110к мертвих буде достатньої для загальної перемоги
мяса там ещё несколько миллионов готовых умереть за пуйло. Имхо для победы потерь нужно не менее 1млн. Потому что остальных уже будет одеть не во что. Заранее к мобилизации не готовились это уже факт. Разве что Китай им свои запасы передаст.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Сейчас у всех намечается дефицит и мб зелёный тариф поднимут.
там такая ситуация с ЗТ: мне платили по 5,05грн (4,20грн читыми)за 1квтчас в апреле было заседание НКРЕКП и приняли решение: -курс евро зафиксили на довоенном уровне , т.е.4,20 осталось, но платят только 40% от того , что произвела станция , (т.е. из 15к гривен мне платят 6,5к и то спустя 2 месяца, курс с 37 ушел на 41) при том с задержкой до 55 дней (было не более 19дней), остальное "после войны", деньги выделяет Укрэнерго, ДТЕК в этом только посредник
пс. в июле-сентябре ДТЕК продавал в Польшу излишки по цене спотового рынка 17-21грн за 1 кВт/ч, при том что у меня покупают по 1,6-1,7грн считаю, что помогаю государству
в октябре пока есть солнечные дни-станция вырабатывает в среднем 98-102 квт в день, у меня потребление 5-6квт, восполняю дифицит
15 октября будет ровно год как запустил в работу СЕС станцию -весь год веду дневник погоды -замеры температуры на улице , смотрю сколько станция дала в день: вывод-максимальная производительность станции была в мае и июле (июнь был пасмурный -но без дождей как в 2021), зимой мало солнца-стация начинает производить эл.энергию когда солнце поднялось над горизонтом на 10град и выше-в декабре это реально в течении 4-4,2 часов (к тому же в декабре 2021г было все 7 солнечных дней в месяце)
компании пытаються втюхать клиентам , что имея СЕС они зимой будут обогревать дома "на шару" имея эл.энергию от СЕС. у меня станция дала: в декабре 515квт в январе 1075квт в февр -1220квт
в мае -3770квт в июне -3430 квт в июле-3850 квт
чтобы реально обогреть дом 100м2 достаточно 2000квт в месяц если обычная одесская зима 2-10градусов, то затраты конечно меньше
Для января 1075 тоже немало. А какая цена вопроса? Сколько лет оно будет окупаться. В мае 3770 прекрасно только куда ее девать, мой кондей летом жрет 500квт за месяц. Холодильник и все остальное вообще мизер 150-180 кВт. Включая проточный подогрев воды для душа.
потрібно ще вітрогенератор, сонця нема, а вітер дує, е.е. генериться. Наразі питання не окупнотсті, скоріше комфорту, а кому і виживання. Навіть щоб працював газовий котел (якщо він повність не механічною автоматикою), потрібно подавати живлення на електроніку, а в кого примусова циркуляція теплоносія в системі опалення, то і на насос теж. Мовчу про те, що світловий день зимою менше 7 год, і потрібно освітлення, щоб продовжувати години активності.