Додано: Чет 13 жов, 2022 10:19

Андроід-версія додатка єППО, яку розробила конструкторська група "Технарі", пройшла верифікацію Гугла. Додаток єППО вже доступний на плеймаркет. Тепер кожний громадянин України може долучитись до противоракетної та протиповітряної оборони нашого Неба.Як це працює?1. Ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед.2. Треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку.Все.Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита.Чому це необхідно?Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, коли їх ще не бачать радари.Що ми робитимемо за допомогою єППО?Кожен може прийняти участь в побудуванні першої в Світі мережевої системи ППО, в якій будуть масово задіяні громадяни України.Поставте додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройдіть авторизацію за допомогою Дії, натисніть "Тест" щоб переконатись, що все ок і будьте готові сповістити зенитників про побачену загрозу.Навіщо потрібна авторизація в Дії?Щоб вороги та дурні не заважали зенитникам хибними цілями.Чи відома ця система військовим, чи потрібна вона їм?Так, єППО зроблено з консультаціями фахівців ППО.З самого початку розробка узгоджена с командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".А коли буде версія для ІOS?Сьогодні був перший тест єППО для айфонів. Тест успішний. Сподіваюсь іоs версія додатка скоро буде доступна всім.Прошу встановлювати додаток, поширювати інформацію та розповідати про єППО всім, кого знаєте.Дуже важливо, прошу репост!Велике дякую за плідну співпрацю Мінцифри та особисто Михайло Федоров.ТехнаріОборона Одессы 2.0 (