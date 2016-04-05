flyman написав:а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація. подивимся, як часто будуть стабілізовувати
Мини-светильник Soshine LED3 USB
Особливості:
- Компактна і дуже проста у використанні - Висока ефективність із застосуванням новітніх технологій - Сумісна з будь-якими USB-пристроями - Плавне регулювання яскравості з сенсорним управлінням! - Двостороння конструкція, можна вставити будь-якою стороною в USB-порт - Якісні матеріали та безпечне виконання безкорпусний - Передбачено отвір для страхувального шнурочка, можна підчепити на зв'язку з ключами - Потужність 1 Вт, напруга 5V, яскравість до 120 lm - Холодний (Cool White) і теплий світ (Warm White) - Розміри: 42,5 х 12 х 2,5 мм Вага: 15 грам
С весом здесь ошибка, фактический 3 грамма.
Цена в Инет-магазинах от 95 до 300 грн за такой - Гугл в помощь. Есть и без регулировки яркости, те дешевле. Пользуюсь таким уже года два, когда отключается свет, действительно очень ярко светит, почти не разряжая повербанк.
гуляйполе написав:І сонячної панелі на 5W 12V. Контролер заряду на 100А брать
Де там візьметься 100а?
А якщо мені сподобається, і вирішу збільшити потужність сонячної панелі, так щоб підключити, скіжімо безперебійник чи який інвертор і заживити дрельку або холодильник на елементах Пельтьє. Думати треба головом, а не ногом (с)
Starikan написав:pesikot Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди. Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.
Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.
бджоли проти меду Китай почав розвиватись на гроші інвесторів (США/ЄС/Японії), у Сі Цзіньпіна є велика образа, що Китай не поважають, не вважають країною гідною країнам з G7,
домінує думка, що інтелект планети знаходяться у розвинутих країнах западу, а Китай,Індія, Бразилія, Мексика-це лише працьовиті руки (фабрики)
до того ж в країнах G7 є багато людей комуністичних/анархічних поглядів
Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.