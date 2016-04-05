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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2437243824392440
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:55

  yanyura написав:
  flyman написав:а я сидів в темноті 2 год., поки відбувалася стабілізація.
подивимся, як часто будуть стабілізовувати

Мини-светильник Soshine LED3 USB

Особливості:

- Компактна і дуже проста у використанні
- Висока ефективність із застосуванням новітніх технологій
- Сумісна з будь-якими USB-пристроями
- Плавне регулювання яскравості з сенсорним управлінням!
- Двостороння конструкція, можна вставити будь-якою стороною в USB-порт
- Якісні матеріали та безпечне виконання безкорпусний
- Передбачено отвір для страхувального шнурочка, можна підчепити на зв'язку з ключами
- Потужність 1 Вт, напруга 5V, яскравість до 120 lm
- Холодний (Cool White) і теплий світ (Warm White)
- Розміри: 42,5 х 12 х 2,5 мм Вага: 15 грам
Зображення
Зображення

С весом здесь ошибка, фактический 3 грамма.

Цена в Инет-магазинах от 95 до 300 грн за такой - Гугл в помощь. Есть и без регулировки яркости, те дешевле. Пользуюсь таким уже года два, когда отключается свет, действительно очень ярко светит, почти не разряжая повербанк.

Дякую, пошукаю на Аліекспресі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:59

  prodigy написав:пс. в июле-сентябре ДТЕК продавал в Польшу излишки по цене спотового рынка 17-21грн за 1 кВт/ч, при том что у меня покупают по 1,6-1,7грн
считаю, что помогаю государству

РЛА це не держава. Чи держава?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:00

І сонячної панелі на 5W 12V.
Контролер заряду на 100А брать


Де там візьметься 100а? :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:01

  flyman написав:Наразі питання не окупнотсті, скоріше комфорту, а кому і виживання
аргумент мимо кассы, знаешь сколько ветряков досталось оркам в херсонской области? На стоимость каждого можно купить особняк в Испании вместе с женой и красивыми испанскими детьми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:03

  Мизантрóп написав:flyman з діодом дорожче,тільки напряму фольгою від чогось або іншим провідником
#мінімалізм #геніальне-просто

В мене трохи є діодів в сірникових коробках та целованових кульочках. Навіть Шоткі (спад напруги 0,2В, а не 0,7В як у кремнієвого). Так що нехай працюють а не лежать.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:09

  гуляйполе написав:І сонячної панелі на 5W 12V.
Контролер заряду на 100А брать


Де там візьметься 100а? :shock:

А якщо мені сподобається, і вирішу збільшити потужність сонячної панелі, так щоб підключити, скіжімо безперебійник чи який інвертор і заживити дрельку або холодильник на елементах Пельтьє.
Думати треба головом, а не ногом (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:11

  prodigy написав:
  Starikan написав:pesikot
Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди.
Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.

Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.


бджоли проти меду :mrgreen:
Китай почав розвиватись на гроші інвесторів (США/ЄС/Японії),
у Сі Цзіньпіна є велика образа, що Китай не поважають,
не вважають країною гідною країнам з G7,

домінує думка, що інтелект планети знаходяться у розвинутих країнах западу, а Китай,Індія, Бразилія, Мексика-це лише працьовиті руки (фабрики)

до того ж в країнах G7 є багато людей комуністичних/анархічних поглядів

Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:13

  vitaliian написав:
  flyman написав:Наразі питання не окупнотсті, скоріше комфорту, а кому і виживання
аргумент мимо кассы, знаешь сколько ветряков досталось оркам в херсонской области? На стоимость каждого можно купить особняк в Испании вместе с женой и красивыми испанскими детьми.


Ветрогенератор 12 вольт мощностью 400 ватт 33 Ампер с контроллером.
9600 грн.
flyman
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