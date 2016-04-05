Втрати Росії в Україні станом на 13 жовтня особового складу — близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано; танків — 2511 (+6); бойових броньованих машин — 5167 (+11); артилерійських систем — 1556 (+17); РСЗВ — 357 (+2); засобів ППО — 183 (+0); літаків — 268 (+0); гвинтокрилів — 240 (+6); БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1182 (+33); крилатих ракет — 316 (+0); кораблів/катерів — 15 (+0);
мої припущення: -по авіації -десь блукала цифра загально, що навіть сьогодні вкс рф мають до 500 літаків/гвинтокрилів по факту боєздатних (або тих, що зараз на війні з Україною)-десь до 350 по о/с цифра 100-110к мертвих буде достатньої для загальної перемоги
Андроід-версія додатка єППО, яку розробила конструкторська група "Технарі", пройшла верифікацію Гугла. Додаток єППО вже доступний на плеймаркет. Тепер кожний громадянин України може долучитись до противоракетної та протиповітряної оборони нашого Неба.
Як це працює?
1. Ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе шахед.
2. Треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руха цілі та натиснути велику червону кнопку.
Все.
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летаюча смерть буде збита.
Чому це необхідно?
Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, коли їх ще не бачать радари.
Що ми робитимемо за допомогою єППО?
Кожен може прийняти участь в побудуванні першої в Світі мережевої системи ППО, в якій будуть масово задіяні громадяни України.
Поставте додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройдіть авторизацію за допомогою Дії, натисніть "Тест" щоб переконатись, що все ок і будьте готові сповістити зенитників про побачену загрозу.
Навіщо потрібна авторизація в Дії?
Щоб вороги та дурні не заважали зенитникам хибними цілями.
Чи відома ця система військовим, чи потрібна вона їм?
Так, єППО зроблено з консультаціями фахівців ППО.
З самого початку розробка узгоджена с командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".
А коли буде версія для ІOS?
Сьогодні був перший тест єППО для айфонів. Тест успішний. Сподіваюсь іоs версія додатка скоро буде доступна всім.
Прошу встановлювати додаток, поширювати інформацію та розповідати про єППО всім, кого знаєте.
Дуже важливо, прошу репост!
Велике дякую за плідну співпрацю Мінцифри та особисто Михайло Федоров.
prodigy написав:по о/с цифра 100-110к мертвих буде достатньої для загальної перемоги
мяса там ещё несколько миллионов готовых умереть за пуйло. Имхо для победы потерь нужно не менее 1млн. Потому что остальных уже будет одеть не во что. Заранее к мобилизации не готовились это уже факт. Разве что Китай им свои запасы передаст.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:pesikot Я, як бачите, не коментую (лише трохи іронії), тільки звертаю увагу на поворот думок. Причому досить радикальний. Образно кажучи - досить золотому мільярду керуватися тільки своїм "єдино правильним всепереможним вченням" (с), треба брати до уваги реалії та нові тренди. Хоча Боррель - це не "перший секретар ЄС"; чи згодна з ним більшість членів, невідомо.
Щодо моєї "депресії" (песимізму) - я просто вважаю, що біснуватий буде йти до самого кінця. При закулісній підтримці Китаю, який при цьому буде виглядати спостерігачем. От навіщо Піднебесній цей конфлікт і загальне псування міжнародних відносин - не можу зрозуміти.
бджоли проти меду Китай почав розвиватись на гроші інвесторів (США/ЄС/Японії), у Сі Цзіньпіна є велика образа, що Китай не поважають, не вважають країною гідною країнам з G7,
домінує думка, що інтелект планети знаходяться у розвинутих країнах западу, а Китай,Індія, Бразилія, Мексика-це лише працьовиті руки (фабрики)
до того ж в країнах G7 є багато людей комуністичних/анархічних поглядів
Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
Starikan до чого ж приємно читати вас та інших форумчан українською мовою ! тим більше у вас добре виходить так тримати detroytred ви думаєте отак зараз публічно вам скажуть відповідь ? тож сидимо і чекаємо бавовни ну і хто ще не задонатив то донатим Притулі чи на офіційний рахунок ЗСУ. ================================================== Як де читати публічні звіти про роботу того ж фонду Притули ? який % в таких фондах вважається нормальним залишати на зарплати та на організацію діяльності фонду ?
yama написав:Як де читати публічні звіти про роботу того ж фонду Притули ? який % в таких фондах вважається нормальним залишати на зарплати та на організацію діяльності фонду ?
По фонду Притули не скажу, ПЖ наприклад, взагалі не використовує донати на організацію діяльності фонду та зарплати. В них це окрема цільова категорія для донатів. Стосовно публічних звітів - гугл, перший результат пошуку за запитом "звіти, благодійний фонд Сергія Притули". ПЖ викладає в себе на сайті.