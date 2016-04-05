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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2435243624372438
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:00

  andrijk777 написав:Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.

А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Друзі!
Будьте пильними. Ймовірність повтору масованих бомбардувань зберігається.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:07

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.

А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?

Випхав Тайвань, впихнув КНР.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
1. Як завжди, найбільше ми можемо економити не в квартирі, а в місцях спільного використання. Зазвичай ми все в квартирі робимо, бо відчуваємо своєю, а МСК ігноруємо.
2. Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить
3. Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може краще пішки ходити. Тоді, якщо світло пропаде, в ліфті не застрягнеш. Ну і вниз йти краще сходами.
4. Прибудинкова територія – світло бажано теж на датчики руху ставити.
Квартира
1. Гаряча вода від бойлера. Бойлер - це дуже-дуже багато енергії, ще й в пікові години. Ми всі зранку ходимо в душ. Тож може вода буде не настільки гарячою? Ну і звісно набрати гарячу ванну погана ідея – ідемо в душ. А краще ще й разом з чоловіком – дружиною)
2. Взагалі є проблема пікового нвантаження. Ранковий пік – 8.00-11.00, вечірній – 20.00-22.00) і напів-піки (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00). Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати. Або не включати обігрівачі.
3. Прання – в сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Різниця споживання електроенергії на підігрів води 30 чи 60° колосальна.
4. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої.
5. Прилади електроопалення. Це дуже неначасі. Вони споживають величезні об'єми енергії. Ще й люди намагаються їх за мінімальну ціну купити. І ефективність таких пристроїв низька.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.
7. Холодильник – обов'язково часом розморожуємо. Якщо цього не робити, споживання електрики зростає дуже сильно. Намагаємося не забивати максимально холодильники. В Європі, до речі, не прийнято ковбасу та сир кілограмами брати. Нарізочка. І в холодильнику немає суперзапасів, які постійно охолоджувати треба.
8. Відключаємо зарядки телефонів та ноутів з розеток коли зарядимо повністю.
9. Не треба догріватися нині кондиціонером. Він теж споживає багато енергії.
10. Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна.
11. Пилосос – це багато багато енергії. Може по старому - віничком?
12. Пам'ятаємо? що головне для електромережі - стабільність. Якщо ми різко відмовимося від всього електричного, - буде теж руйнування системи. Задача все робити дуже плавно.
13. Ну і звісно кип'ятимо води на стакан чаю...а не півтора літри на всяк випадок. Розумне споживання включаємо в голові))
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:40

  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.
fler
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