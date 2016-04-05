Додано: Чет 13 жов, 2022 14:09

із ФБ



Логвиненко Дмитро про Електричну систему.

1. Як завжди, найбільше ми можемо економити не в квартирі, а в місцях спільного використання. Зазвичай ми все в квартирі робимо, бо відчуваємо своєю, а МСК ігноруємо.

2. Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить

3. Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може краще пішки ходити. Тоді, якщо світло пропаде, в ліфті не застрягнеш. Ну і вниз йти краще сходами.

4. Прибудинкова територія – світло бажано теж на датчики руху ставити.

Квартира

1. Гаряча вода від бойлера. Бойлер - це дуже-дуже багато енергії, ще й в пікові години. Ми всі зранку ходимо в душ. Тож може вода буде не настільки гарячою? Ну і звісно набрати гарячу ванну погана ідея – ідемо в душ. А краще ще й разом з чоловіком – дружиною)

2. Взагалі є проблема пікового нвантаження. Ранковий пік – 8.00-11.00, вечірній – 20.00-22.00) і напів-піки (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00). Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати. Або не включати обігрівачі.

3. Прання – в сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Різниця споживання електроенергії на підігрів води 30 чи 60° колосальна.

4. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої.

5. Прилади електроопалення. Це дуже неначасі. Вони споживають величезні об'єми енергії. Ще й люди намагаються їх за мінімальну ціну купити. І ефективність таких пристроїв низька.

6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.

7. Холодильник – обов'язково часом розморожуємо. Якщо цього не робити, споживання електрики зростає дуже сильно. Намагаємося не забивати максимально холодильники. В Європі, до речі, не прийнято ковбасу та сир кілограмами брати. Нарізочка. І в холодильнику немає суперзапасів, які постійно охолоджувати треба.

8. Відключаємо зарядки телефонів та ноутів з розеток коли зарядимо повністю.

9. Не треба догріватися нині кондиціонером. Він теж споживає багато енергії.

10. Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна.

11. Пилосос – це багато багато енергії. Може по старому - віничком?

12. Пам'ятаємо? що головне для електромережі - стабільність. Якщо ми різко відмовимося від всього електричного, - буде теж руйнування системи. Задача все робити дуже плавно.

13. Ну і звісно кип'ятимо води на стакан чаю...а не півтора літри на всяк випадок. Розумне споживання включаємо в голові))