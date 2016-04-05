andrijk777 написав:Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн? Рашку звідти виперли. Які у вас претензії до США?
andrijk777 написав:Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн? Рашку звідти виперли. Які у вас претензії до США?
Логвиненко Дмитро про Електричну систему. 1. Як завжди, найбільше ми можемо економити не в квартирі, а в місцях спільного використання. Зазвичай ми все в квартирі робимо, бо відчуваємо своєю, а МСК ігноруємо. 2. Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить 3. Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може краще пішки ходити. Тоді, якщо світло пропаде, в ліфті не застрягнеш. Ну і вниз йти краще сходами. 4. Прибудинкова територія – світло бажано теж на датчики руху ставити. Квартира 1. Гаряча вода від бойлера. Бойлер - це дуже-дуже багато енергії, ще й в пікові години. Ми всі зранку ходимо в душ. Тож може вода буде не настільки гарячою? Ну і звісно набрати гарячу ванну погана ідея – ідемо в душ. А краще ще й разом з чоловіком – дружиною) 2. Взагалі є проблема пікового нвантаження. Ранковий пік – 8.00-11.00, вечірній – 20.00-22.00) і напів-піки (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00). Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати. Або не включати обігрівачі. 3. Прання – в сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Різниця споживання електроенергії на підігрів води 30 чи 60° колосальна. 4. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої. 5. Прилади електроопалення. Це дуже неначасі. Вони споживають величезні об'єми енергії. Ще й люди намагаються їх за мінімальну ціну купити. І ефективність таких пристроїв низька. 6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему. 7. Холодильник – обов'язково часом розморожуємо. Якщо цього не робити, споживання електрики зростає дуже сильно. Намагаємося не забивати максимально холодильники. В Європі, до речі, не прийнято ковбасу та сир кілограмами брати. Нарізочка. І в холодильнику немає суперзапасів, які постійно охолоджувати треба. 8. Відключаємо зарядки телефонів та ноутів з розеток коли зарядимо повністю. 9. Не треба догріватися нині кондиціонером. Він теж споживає багато енергії. 10. Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна. 11. Пилосос – це багато багато енергії. Може по старому - віничком? 12. Пам'ятаємо? що головне для електромережі - стабільність. Якщо ми різко відмовимося від всього електричного, - буде теж руйнування системи. Задача все робити дуже плавно. 13. Ну і звісно кип'ятимо води на стакан чаю...а не півтора літри на всяк випадок. Розумне споживання включаємо в голові))
Логвиненко Дмитро про Електричну систему. 1. Як завжди, найбільше ми можемо економити не в квартирі, а в місцях спільного використання. Зазвичай ми все в квартирі робимо, бо відчуваємо своєю, а МСК ігноруємо. 2. Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить 3. Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може краще пішки ходити. Тоді, якщо світло пропаде, в ліфті не застрягнеш. Ну і вниз йти краще сходами. 4. Прибудинкова територія – світло бажано теж на датчики руху ставити. Квартира 1. Гаряча вода від бойлера. Бойлер - це дуже-дуже багато енергії, ще й в пікові години. Ми всі зранку ходимо в душ. Тож може вода буде не настільки гарячою? Ну і звісно набрати гарячу ванну погана ідея – ідемо в душ. А краще ще й разом з чоловіком – дружиною) 2. Взагалі є проблема пікового нвантаження. Ранковий пік – 8.00-11.00, вечірній – 20.00-22.00) і напів-піки (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00). Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати. Або не включати обігрівачі. 3. Прання – в сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Різниця споживання електроенергії на підігрів води 30 чи 60° колосальна. 4. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої. 5. Прилади електроопалення. Це дуже неначасі. Вони споживають величезні об'єми енергії. Ще й люди намагаються їх за мінімальну ціну купити. І ефективність таких пристроїв низька. 6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему. 7. Холодильник – обов'язково часом розморожуємо. Якщо цього не робити, споживання електрики зростає дуже сильно. Намагаємося не забивати максимально холодильники. В Європі, до речі, не прийнято ковбасу та сир кілограмами брати. Нарізочка. І в холодильнику немає суперзапасів, які постійно охолоджувати треба. 8. Відключаємо зарядки телефонів та ноутів з розеток коли зарядимо повністю. 9. Не треба догріватися нині кондиціонером. Він теж споживає багато енергії. 10. Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна. 11. Пилосос – це багато багато енергії. Може по старому - віничком? 12. Пам'ятаємо? що головне для електромережі - стабільність. Якщо ми різко відмовимося від всього електричного, - буде теж руйнування системи. Задача все робити дуже плавно. 13. Ну і звісно кип'ятимо води на стакан чаю...а не півтора літри на всяк випадок. Розумне споживання включаємо в голові))
ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію, яка визнає російський режим терористичним Оновлено 13.10.2022 14:31
Парламентська асамблея Ради Європи за результатами термінових дебатів на тему: “Нове загострення агресії російської федерації проти України” ухвалила резолюцію, у якій оголосила режим рф терористичним.
Як передає кореспондент Укрінформу, із 100 депутатів ПАРЄ “за” проголосували 99, “проти” - 0, “утримався” - 1.
Зокрема, до проєкту резолюції було прийнято поправку з голосу, в якій зазначається: “Оголосити нинішній режим російської федерації терористичним”.
Також Асамблея проголосувала за прискорення створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України та створення комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків.
Крім того, Асамблея підтримала поправку щодо забезпечення України необхідними системами ППО. ...