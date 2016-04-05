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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2437243824392440>
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:14

  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:21

  yanyura написав:
ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію, яка визнає російський режим терористичним
Оновлено
13.10.2022 14:31
...

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... icnim.html

Хотя ПАРЕ по большому счету ничего не представляет, обычная говорильня, но это первая ласточка, надеюсь за ней полетит стая ласточек, и не только ласточек.


Саме так, теж сподіваюся. Ще там було визнано, що перебування рф в ООН є незаконним та безпідставним. Отже, є надія на виліт русні з ООН або принаймні забрати в них право голосу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:29

  flyman написав:Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої.
вижу как народ побежал покупать буржуйки и газовые котлы. Потом окажется что угля в стране нет, а машина дров от 500 уе. Кроме того угарный газ в квартире и дым по улице. Раньше в Ирпене было невозможно зимой открыть окно, ЧС топил разной дрянью, не то мазут не то торф, но точно не дрова И только в последние годы эта проблема ушла, возможно из за перехода на газ и пеллеты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 13 жов, 2022 15:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:30

  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.

й побільше людей зігнати в одну кімнату. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:42

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.

й побільше людей зігнати в одну кімнату. :lol:

і нагодувати горохом з капустою
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:46

  flyman написав:Можна тепло одягнутися.

й побільше людей зігнати в одну кімнату. :lol:[/quote]
і нагодувати горохом з капустою[/quote]

і влаштувати оргію
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:49

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)


Дуйку від сонячної панелі піздньої осені/взимку??? :oops: Ну хіба що в Анталії та південніше. Щоб в цей час в наших широтах працювала всього лише кіловатна дуйка, потрібно повісити панелей номінальною потужністю від 10 кВт а це не менше 50 м квадратних! В мене зараз вдома 16-17 градусів-ходжу в светрі та спортивних штанях і нормально себе почуваю, хоча раніше теж тримав 20-22. Звідки фантазії про кожух. Ви ж начебто за Україну а зробити для неї таку дрібничку як зниження температури на декілька градусів не в змозі? :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:58

  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
1. Як завжди, найбільше ми можемо економити не в квартирі, а в місцях спільного використання. Зазвичай ми все в квартирі робимо, бо відчуваємо своєю, а МСК ігноруємо.
2. Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить
3. Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може краще пішки ходити. Тоді, якщо світло пропаде, в ліфті не застрягнеш. Ну і вниз йти краще сходами.
4. Прибудинкова територія – світло бажано теж на датчики руху ставити.
Квартира
1. Гаряча вода від бойлера. Бойлер - це дуже-дуже багато енергії, ще й в пікові години. Ми всі зранку ходимо в душ. Тож може вода буде не настільки гарячою? Ну і звісно набрати гарячу ванну погана ідея – ідемо в душ. А краще ще й разом з чоловіком – дружиною)
2. Взагалі є проблема пікового нвантаження. Ранковий пік – 8.00-11.00, вечірній – 20.00-22.00) і напів-піки (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00). Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати. Або не включати обігрівачі.
3. Прання – в сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Різниця споживання електроенергії на підігрів води 30 чи 60° колосальна.
4. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Сліп- режим - то споживання електрики. Дістаємо з розетки пристрої.
5. Прилади електроопалення. Це дуже неначасі. Вони споживають величезні об'єми енергії. Ще й люди намагаються їх за мінімальну ціну купити. І ефективність таких пристроїв низька.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.
7. Холодильник – обов'язково часом розморожуємо. Якщо цього не робити, споживання електрики зростає дуже сильно. Намагаємося не забивати максимально холодильники. В Європі, до речі, не прийнято ковбасу та сир кілограмами брати. Нарізочка. І в холодильнику немає суперзапасів, які постійно охолоджувати треба.
8. Відключаємо зарядки телефонів та ноутів з розеток коли зарядимо повністю.
9. Не треба догріватися нині кондиціонером. Він теж споживає багато енергії.
10. Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна.
11. Пилосос – це багато багато енергії. Може по старому - віничком?
12. Пам'ятаємо? що головне для електромережі - стабільність. Якщо ми різко відмовимося від всього електричного, - буде теж руйнування системи. Задача все робити дуже плавно.
13. Ну і звісно кип'ятимо води на стакан чаю...а не півтора літри на всяк випадок. Розумне споживання включаємо в голові))


маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:02

  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


ліки дуже прибавили в ціні, економія може вийти боком...хоч якщо для людини
така температура комфортна, why not
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:04

  drevlyanin написав:Дуйку від сонячної панелі піздньої осені/взимку??? :oops: Ну хіба що в Анталії та південніше. Щоб в цей час в наших широтах працювала всього лише кіловатна дуйка, потрібно повісити панелей номінальною потужністю від 10 кВт а це не менше 50 м квадратних!


потратить 250К грн что бы запустить дуйчик киловатный?
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