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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2438243924402441>
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:В мене зараз вдома 16-17 градусів-ходжу в светрі та спортивних штанях

при 16с треба багато рухатись, або вдягати все що ви вказали х2

особливо небезпечно, коли при 16с залип на 3 години біля комп'ютера (простуда гарантована)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:13

  prodigy написав:
  flyman написав:із ФБ
Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
...........................


маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:

И это при том что како-нибудь цех постребляет мегаватты в сутки. Пусть посчитают скоклько тянет только свещение любого торгового центра. Но их отключат в последнюю очередь.
Эта писанина в стиле инструкций " если прибор не работает - проверте или вы его включили в розетку. Если включили в розетку - проверьте розетку другим исправным прибором. Если все равно прибор не работает - отнесите в сервисный центр и купите новый".
Востаннє редагувалось Negotive в Чет 13 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:15

  drevlyanin написав:
  fler написав:
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)


Дуйку від сонячної панелі піздньої осені/взимку??? :oops: Ну хіба що в Анталії та південніше. Щоб в цей час в наших широтах працювала всього лише кіловатна дуйка, потрібно повісити панелей номінальною потужністю від 10 кВт а це не менше 50 м квадратних!


Насправді, я ще той Кулібін 8) Сонячна панель у мене одна, 100Вт, аккумулятор на 45Аh, а дуйка жере менше кіловата, мені вистачає її тепла на кімнату. Коли не вистачатиме, вдягнусь тепліше.

ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. :shock: В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:побільше людей зігнати в одну кімнату


в ПАР (там взимку буває вночі інколи до -5с )в будинках немає ні центрального ні якогось опалення , температура в приміщеннях 15-16с...
жінка казала, що збираймось всією родиною в великій кімнати (дивимось ТВ, п'ємо чай
допізна) потім до спальні під 2 ковдри, і нормально живимо (традиції вікові)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первые "двухсотые" мобики уже возвращается в РФ. Имперцы в печали


Чмобики возвращаются домой ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:25

  Negotive написав:
  prodigy написав:
  flyman написав:із ФБ
Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
...........................


маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:

И это при том что како-нибудь цех постребляет мегаватты в сутки. Пусть посчитают скоклько тянет только свещение любого торгового центра. Но их отключат в последнюю очередь.
Эта писанина в стиле инструкций " если прибор не работает - проверте или вы его включили в розетку. Если включили в розетку - проверьте розетку другим исправным прибором. Если все равно прибор не работает - отнесите в сервисный центр и купите новый".



це німецька інструкція ще з 40х (під час і після війни), німці дуже єкономні люди -вони приймають душ без світла, в туалет ходять -теж без світла, на работу на велосіпеді, всі беруть тормозок на роботу :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33

Два українські літаки впали на Полтавщині. Авіакатастрофи сталися 11 та 12 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, у вівторок та в середу сталися авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, розумітимемо, що сталося", - розповів чиновник.

Доповнено. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП﻿ підтвердив втрату одного літака СУ-24 М.

За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися (літак двомісний – ред.), але один із них не вижив.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:42

Русня думает что пуйло поставит американцам ультиматум и объявит им войну. Нация наивных дебилов и леградантов.

https://t.me/DIUkraine/1488
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:44

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  fler написав:У неділю, 9 жовтня, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.
Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.
https://www.rbc.ua/rus/news/kongres-ssh ... 26546.html

А Україна визнала Росію країною терористом? :mrgreen:

Нет!
- Украина ведёт против неё полномасштабную Войну.

Чому ж ні, визнала в квітні:

https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-z ... torgnennya
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:45

  vitaliian написав:Русня думает что пуйло поставит американцам ультиматум и объявит им войну. Нация наивных дебилов и леградантов.

https://t.me/DIUkraine/1488

Аляска наш!
Референдум ескімосів, і ... 10й пакет санкцій від Бідона та гучні заяви про недопустимість застосування ЯЗ.
flyman
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