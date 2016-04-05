при 16с треба багато рухатись, або вдягати все що ви вказали х2
особливо небезпечно, коли при 16с залип на 3 години біля комп'ютера (простуда гарантована)
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Додано: Чет 13 жов, 2022 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:13
И это при том что како-нибудь цех постребляет мегаватты в сутки. Пусть посчитают скоклько тянет только свещение любого торгового центра. Но их отключат в последнюю очередь.
Эта писанина в стиле инструкций " если прибор не работает - проверте или вы его включили в розетку. Если включили в розетку - проверьте розетку другим исправным прибором. Если все равно прибор не работает - отнесите в сервисный центр и купите новый".
Востаннє редагувалось Negotive в Чет 13 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:15
Насправді, я ще той Кулібін Сонячна панель у мене одна, 100Вт, аккумулятор на 45Аh, а дуйка жере менше кіловата, мені вистачає її тепла на кімнату. Коли не вистачатиме, вдягнусь тепліше.
ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в ПАР (там взимку буває вночі інколи до -5с )в будинках немає ні центрального ні якогось опалення , температура в приміщеннях 15-16с...
жінка казала, що збираймось всією родиною в великій кімнати (дивимось ТВ, п'ємо чай
допізна) потім до спальні під 2 ковдри, і нормально живимо (традиції вікові)
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чмобики возвращаются домой ...
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:25
це німецька інструкція ще з 40х (під час і після війни), німці дуже єкономні люди -вони приймають душ без світла, в туалет ходять -теж без світла, на работу на велосіпеді, всі беруть тормозок на роботу
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:33
Два українські літаки впали на Полтавщині. Авіакатастрофи сталися 11 та 12 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, повідомляє Корреспондент.
"На жаль, у вівторок та в середу сталися авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, розумітимемо, що сталося", - розповів чиновник.
Доповнено. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП підтвердив втрату одного літака СУ-24 М.
За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.
Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.
Пілоти катапультувалися (літак двомісний – ред.), але один із них не вижив.
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:42
Русня думает что пуйло поставит американцам ультиматум и объявит им войну. Нация наивных дебилов и леградантов.
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:44
Чому ж ні, визнала в квітні:
Додано: Чет 13 жов, 2022 16:45
Аляска наш!
Референдум ескімосів, і ... 10й пакет санкцій від Бідона та гучні заяви про недопустимість застосування ЯЗ.
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