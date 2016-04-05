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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2438243924402441
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ліки дуже прибавили в ціні, економія може вийти боком.

Це той випадок, коли неекономія скоріш може вийти боком, ніж економія
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).

Ця Гуменюк вже неодноразово попадалась на тому, що тринділа, що не варто, або несла відверту маячню. Думаю, черговий випадок...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:55

Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если РФ посмеет применить ядерное оружие в войне с Украиной. Это заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время недавнего выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Запад в лице Евросоюза, США и всего блока НАТО не станет применять ядерное оружие, но в ответ на его применение со стороны России уничтожит всю армию ВС РФ в Украине, подчеркнул дипломат.

На это заявление уже успели обратить внимание любители зрады: мол, это непропорциональный ответ. Я поспешу вас успокоить, да, это непропорциональный ответ, однако он непропорционален только для России, а не наоборот.

Запад имеет такие военные мощности, что в рамках своей доктрины "Шок и трепет" может сконцентрировать такое количество и такую массовость огневых средств, что части ВС РФ будут моментально сломлены и уничтожены в Украине, Черноморский флот утоплен, а вся военная система полностью парализована.

Тому, кто хочет увидеть, как это выглядит на практике, стоит вспомнить так называемый "Бой под Хашамом", произошедший в 2018 году. На самом деле точнее будет сказать — "бойня", поскольку там было не сражение, а просто избиение вагнеровцев. Западная коалиция, возглавляемая США, нанесла огневое поражение силам режима Асада и боевикам из "группы Вагнера", уничтожив до 200 человек, не потеряв при этом ни одного своего бойца. И все это за считанные несколько часов боевого столкновения.

Американцы задействовали разом самолеты огневой поддержки АС-130, истребители-бомбардировщики F-15E, тяжелые стратегические бомбардировщики B-52H, ударные БПЛА MQ-9 и вертолеты огневой поддержки АН-64. Вся эта мощь просто перемолола в труху как технику, так и живую силу России и ее союзников — асадитов.

Как отреагировала тогда Россия? Никак. Был сделан вид, словно ничего не случилось, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что злобными американцами убиты пятеро граждан РФ, которые якобы были водопроводчиками. Минобороны РФ так и вовсе проигнорировало это событие.

Поэтому Кремль очень хорошо знает, на что способен Запад в военном плане, и никогда не рискнет пойти на прямое боестолкновение с ним, осознавая что шансы будут нулевые. Они хорошо понимают, что это будет не боестолкновение, а избиение младенцев.

Концентрированный и массированный огонь американских дальнобойных систем — это намного мощнее и смертоноснее, нежели тактическое ядерное оружие РФ.

— Игаль Левин


https://t.me/yigal_levin/33269

Напугали кактус голой жопой
Они ещё одну армию голодранцев на т34 пришлют
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:05

Помните сцену со Швондером в квартире Преображенского из собачьего сердца?
Зображення

Русские актеры смогли её переиграть на новый лад, сюжет вручение повестки. Смотрим.

https://t.me/voynareal/38621

Из русских пабликов

«Стесняюсь спросить: а у всех “коренных” россиян уже есть нормальное жилье?»

"...принято решение всех жителей Херсона и Херсонской обл вывезти в РФ и предоставить временное жильё, а желающие будут обеспечены постоянным жильём".

Постоянное жилье, значит, предоставят…

Стесняюсь спросить, а что мешало тогда открыть программу репатриации и предоставлять жильё всем желающим представителям «русского мира» без вторжения на чужую территорию?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:13

Макрон полный ноль, неуч
если сам тупой, то хотя бы посоветуйся с дипломатами или советниками

prodigy
 
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