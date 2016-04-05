fler написав:навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
Ця Гуменюк вже неодноразово попадалась на тому, що тринділа, що не варто, або несла відверту маячню. Думаю, черговий випадок...
Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если РФ посмеет применить ядерное оружие в войне с Украиной. Это заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время недавнего выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
Запад в лице Евросоюза, США и всего блока НАТО не станет применять ядерное оружие, но в ответ на его применение со стороны России уничтожит всю армию ВС РФ в Украине, подчеркнул дипломат.
На это заявление уже успели обратить внимание любители зрады: мол, это непропорциональный ответ. Я поспешу вас успокоить, да, это непропорциональный ответ, однако он непропорционален только для России, а не наоборот.
Запад имеет такие военные мощности, что в рамках своей доктрины "Шок и трепет" может сконцентрировать такое количество и такую массовость огневых средств, что части ВС РФ будут моментально сломлены и уничтожены в Украине, Черноморский флот утоплен, а вся военная система полностью парализована.
Тому, кто хочет увидеть, как это выглядит на практике, стоит вспомнить так называемый "Бой под Хашамом", произошедший в 2018 году. На самом деле точнее будет сказать — "бойня", поскольку там было не сражение, а просто избиение вагнеровцев. Западная коалиция, возглавляемая США, нанесла огневое поражение силам режима Асада и боевикам из "группы Вагнера", уничтожив до 200 человек, не потеряв при этом ни одного своего бойца. И все это за считанные несколько часов боевого столкновения.
Американцы задействовали разом самолеты огневой поддержки АС-130, истребители-бомбардировщики F-15E, тяжелые стратегические бомбардировщики B-52H, ударные БПЛА MQ-9 и вертолеты огневой поддержки АН-64. Вся эта мощь просто перемолола в труху как технику, так и живую силу России и ее союзников — асадитов.
Как отреагировала тогда Россия? Никак. Был сделан вид, словно ничего не случилось, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что злобными американцами убиты пятеро граждан РФ, которые якобы были водопроводчиками. Минобороны РФ так и вовсе проигнорировало это событие.
Поэтому Кремль очень хорошо знает, на что способен Запад в военном плане, и никогда не рискнет пойти на прямое боестолкновение с ним, осознавая что шансы будут нулевые. Они хорошо понимают, что это будет не боестолкновение, а избиение младенцев.
Концентрированный и массированный огонь американских дальнобойных систем — это намного мощнее и смертоноснее, нежели тактическое ядерное оружие РФ.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.