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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:18

  prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:
Хтось дуже багато пропустив уроків фізики в школі.....
Перше - 10квт*год=36Мдж=450літрів води нагрітих на 20 градусів ( як правило сімя витрачає в місяць 1500-5000 літрів гарячої води)
Витрати в рік 1500/450*12місяців*10Квт*год= 400 ( я взяв 1500 а не 5000 - бо рахуємо економію..а не повну відмову від використання гарячої води)
Друге - на 1 м2 опалення розрахунково витрачається 0,1Квт потужності - опускання на 2 градуси(18 замість 20)= економія 100 днів*24 години*80м2*0,01Квт=1920 Квт*годин
Всього два пункти - а вже в 230+ раза більше...
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