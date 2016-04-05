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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2439244024412442>
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:05

Помните сцену со Швондером в квартире Преображенского из собачьего сердца?
Зображення

Русские актеры смогли её переиграть на новый лад, сюжет вручение повестки. Смотрим.

https://t.me/voynareal/38621

Из русских пабликов

«Стесняюсь спросить: а у всех “коренных” россиян уже есть нормальное жилье?»

"...принято решение всех жителей Херсона и Херсонской обл вывезти в РФ и предоставить временное жильё, а желающие будут обеспечены постоянным жильём".

Постоянное жилье, значит, предоставят…

Стесняюсь спросить, а что мешало тогда открыть программу репатриации и предоставлять жильё всем желающим представителям «русского мира» без вторжения на чужую территорию?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:13

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:34

prodigy
А шо это вас штормит ?
Меняете наполнение постов, уже неоднократно замечено

Может стоит остановиться ... и баиньки
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:38

Мощные прилеты поселок октябрьский белгородская область
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:11

  vitaliian написав:Помните сцену со Швондером в квартире Преображенского из собачьего сердца?
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Русские актеры смогли её переиграть на новый лад, сюжет вручение повестки. Смотрим.

https://t.me/voynareal/38621

Из русских пабликов

«Стесняюсь спросить: а у всех “коренных” россиян уже есть нормальное жилье?»

"...принято решение всех жителей Херсона и Херсонской обл вывезти в РФ и предоставить временное жильё, а желающие будут обеспечены постоянным жильём".

Постоянное жилье, значит, предоставят…

Стесняюсь спросить, а что мешало тогда открыть программу репатриации и предоставлять жильё всем желающим представителям «русского мира» без вторжения на чужую территорию?

+1000500
Обожнюю такі влучні натяки.
Бо коли в них макаються рашистські потвори, вони не можуть навіть щось промичати у відповідь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:16

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:В мене зараз вдома 16-17 градусів-ходжу в светрі та спортивних штанях

при 16с треба багато рухатись, або вдягати все що ви вказали х2

особливо небезпечно, коли при 16с залип на 3 години біля комп'ютера (простуда гарантована)

якщо дійсно тепло вдягнутися, то можно працювати й при таких, й при меньших температурах - є досвід роботи, де опалення було обмежене. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:18

  prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:
Хтось дуже багато пропустив уроків фізики в школі.....
Перше - 10квт*год=36Мдж=450літрів води нагрітих на 20 градусів ( як правило сімя витрачає в місяць 1500-5000 літрів гарячої води)
Витрати в рік 1500/450*12місяців*10Квт*год= 400 ( я взяв 1500 а не 5000 - бо рахуємо економію..а не повну відмову від використання гарячої води)
Друге - на 1 м2 опалення розрахунково витрачається 0,1Квт потужності - опускання на 2 градуси(18 замість 20)= економія 100 днів*24 години*80м2*0,01Квт=1920 Квт*годин
Всього два пункти - а вже в 230+ раза більше...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:32

Веселые проводы мобиков
https://t.me/voynareal/38630
Настоящий праздник

А это цитата из русского паблика
Моя нация согласилась совершить коллективный суицид. Как ни старались родители нескольких поколений объяснить своим детям, что следовать за большинством плохо, прыгать с крыши всё равно пошли многие. Сбегая от долгов и кредитов, прощаясь с семьями и родной страной, некоторые парни и мужики рискуют навсегда остаться в украинской земле. Кто-то из них вернётся калекой, кто-то превратится в похоронку, скомканную в материнских руках и размокшую от слёз, а кто-то исчезнет навсегда. С какими чувствами провожать мобилизованных? Презирать их за участие в бессмысленной войне? Насмехаться при просмотре очередного видео из военной части? Или сопереживать?

После утреннего текста я долго пытался понять, что чувствую по отношению к мобилизованным. Они стоят перед военкоматами и часами ждут в очередях отправки в воинские части. Много ли среди них отъявленных Z-патриотов? По моим ощущениям меньшинство. Там в основном обычные мужчины, пойманные на работе, на улице, вытащенные ночью из дома военными комиссарами и напуганные тюрьмой.

Я не нашёл в себе ненависти по отношению к ним. Я не могу презирать своих сограждан, насмехаться над ними или желать им смерти. Это мои люди и мой народ, которому от всего сердца сочувствую. Но также я никогда не пожелаю им победы, потому что считаю войну в Украине преступной.

Вместе этого я буду помогать любому избежать мобилизации и надеяться, что как можно больше россиян смогут вернуться домой незапятнанными убийствами. Сейчас внутри у меня только горечь и смятение от мысли, что обманутым и обескровленным людям проще было довериться власти, чем сопротивляться ей.

Мобилизованные возьмут в руки оружие и пойдут топтать берцами чужую землю. Соучастники ли они самого страшного преступления за всю современную историю России? Да. Ненавижу ли я их? Нет.

Уцелевшие мобилизованные из второй, третьей, пятой волны вернутся, травмированные и преданные собственным государством, и увидят опустевшие сёла, деревни и посёлки, вывороченные в поисках тел, готовых умирать за режим. Семейные ценности и правительственная программа по росту населения отходят на задний план, когда речь заходит о геополитических интересах страны.

Последствия мобилизации будут ползти за нами, не дадут спокойно спать, напоминая о себе паническими криками солдат, просыпающихся в ночи, и уничтоженной демографией. Я не могу ненавидеть своих сограждан, потому в будущем нам вместе придётся восстанавливать высушенную разрухой страну.

Все же русские наивные дурачки. Для них топ проблема мобилизация. То что правовые основы государства разрушены - не вопрос, что любого могут отравить, застрелить в центре Москвы рядом с Кремлём - без проблем, что президент пафосно преподносит обстрел украинских городов, но при этом называет украинцев террористами - да пофиг.

Зато мобилизация, это сцука проблема. Народ потерявший где то мозги, здравый смысл и элементарную логику. После военного поражения придет диктатор и устроит всем террор. Потому что другого способа удержать власть у элиты не будет. Или гражданская война если элиты не договорятся. Мобилизация ещё раем покажется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:51

  prodigy написав:
  drevlyanin написав:В мене зараз вдома 16-17 градусів-ходжу в светрі та спортивних штанях

при 16с треба багато рухатись, або вдягати все що ви вказали х2

особливо небезпечно, коли при 16с залип на 3 години біля комп'ютера (простуда гарантована)


Звідки візьметься застуда при сталій температурі та без протягів? Ви недооцінюєте ресурси та адаптивність власного організму. Відчуття дискомфорту триває тиждень-два а потім підвищення температури будете сприймати за аномалію. Головне без різких змін. Жили ж століттями люди без централізованого опалення а подекуди і зараз так живуть і міцнішими за нас з вами будуть.
п.с. Коли служив в РА від нудьги та щоб якось відволіктися від оточуючого дебілізму придумував собі "розваги", одна з них була-бігати босоніж по гарнізонному стадіону 15-30 хвилин. Почав те робити взимку, коли вже тоненький сніжок лежав. Теж думав, що захворію-а ніфіга. І вже якось наводив приклад однолітка звідти ж, такого собі Вовчика, котрий дуже полюбляв, коли став "дідом", заникатися десь та поспати, причому в дууууже непристосованих для цього місцях-на кшталт "сушилки" для одягу з температурою за 40 та вологістю далеко за 90% або "дизельна" з рівнем шуму
понад 100 Дб. Людський організм досить міцна штука, головне морально себе не накручувати.
Все ІМХО.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:16

  prodigy написав:
маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:


Текст звичайно трохи дурнувати і я б з вами цілком погодився в мирний час, але зараз, при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури та відключенні ЗАЕС, мережі балансують на тонкому лезі і те, що було раніше несуттєвим, тепер може вберегти нас від ще гіршої ситуації. Не такі вже й великі жертви, хоча кожен тут вирішує сам.
drevlyanin
 
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