Моя нация согласилась совершить коллективный суицид. Как ни старались родители нескольких поколений объяснить своим детям, что следовать за большинством плохо, прыгать с крыши всё равно пошли многие. Сбегая от долгов и кредитов, прощаясь с семьями и родной страной, некоторые парни и мужики рискуют навсегда остаться в украинской земле. Кто-то из них вернётся калекой, кто-то превратится в похоронку, скомканную в материнских руках и размокшую от слёз, а кто-то исчезнет навсегда. С какими чувствами провожать мобилизованных? Презирать их за участие в бессмысленной войне? Насмехаться при просмотре очередного видео из военной части? Или сопереживать?



После утреннего текста я долго пытался понять, что чувствую по отношению к мобилизованным. Они стоят перед военкоматами и часами ждут в очередях отправки в воинские части. Много ли среди них отъявленных Z-патриотов? По моим ощущениям меньшинство. Там в основном обычные мужчины, пойманные на работе, на улице, вытащенные ночью из дома военными комиссарами и напуганные тюрьмой.



Я не нашёл в себе ненависти по отношению к ним. Я не могу презирать своих сограждан, насмехаться над ними или желать им смерти. Это мои люди и мой народ, которому от всего сердца сочувствую. Но также я никогда не пожелаю им победы, потому что считаю войну в Украине преступной.



Вместе этого я буду помогать любому избежать мобилизации и надеяться, что как можно больше россиян смогут вернуться домой незапятнанными убийствами. Сейчас внутри у меня только горечь и смятение от мысли, что обманутым и обескровленным людям проще было довериться власти, чем сопротивляться ей.



Мобилизованные возьмут в руки оружие и пойдут топтать берцами чужую землю. Соучастники ли они самого страшного преступления за всю современную историю России? Да. Ненавижу ли я их? Нет.



Уцелевшие мобилизованные из второй, третьей, пятой волны вернутся, травмированные и преданные собственным государством, и увидят опустевшие сёла, деревни и посёлки, вывороченные в поисках тел, готовых умирать за режим. Семейные ценности и правительственная программа по росту населения отходят на задний план, когда речь заходит о геополитических интересах страны.



Последствия мобилизации будут ползти за нами, не дадут спокойно спать, напоминая о себе паническими криками солдат, просыпающихся в ночи, и уничтоженной демографией. Я не могу ненавидеть своих сограждан, потому в будущем нам вместе придётся восстанавливать высушенную разрухой страну.