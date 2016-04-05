Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.
prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти, єкономія 10квт на рік
Хтось дуже багато пропустив уроків фізики в школі..... Перше - 10квт*год=36Мдж=450літрів води нагрітих на 20 градусів ( як правило сімя витрачає в місяць 1500-5000 літрів гарячої води) Витрати в рік 1500/450*12місяців*10Квт*год= 400 ( я взяв 1500 а не 5000 - бо рахуємо економію..а не повну відмову від використання гарячої води) Друге - на 1 м2 опалення розрахунково витрачається 0,1Квт потужності - опускання на 2 градуси(18 замість 20)= економія 100 днів*24 години*80м2*0,01Квт=1920 Квт*годин Всього два пункти - а вже в 230+ раза більше...
Моя нация согласилась совершить коллективный суицид. Как ни старались родители нескольких поколений объяснить своим детям, что следовать за большинством плохо, прыгать с крыши всё равно пошли многие. Сбегая от долгов и кредитов, прощаясь с семьями и родной страной, некоторые парни и мужики рискуют навсегда остаться в украинской земле. Кто-то из них вернётся калекой, кто-то превратится в похоронку, скомканную в материнских руках и размокшую от слёз, а кто-то исчезнет навсегда. С какими чувствами провожать мобилизованных? Презирать их за участие в бессмысленной войне? Насмехаться при просмотре очередного видео из военной части? Или сопереживать?
После утреннего текста я долго пытался понять, что чувствую по отношению к мобилизованным. Они стоят перед военкоматами и часами ждут в очередях отправки в воинские части. Много ли среди них отъявленных Z-патриотов? По моим ощущениям меньшинство. Там в основном обычные мужчины, пойманные на работе, на улице, вытащенные ночью из дома военными комиссарами и напуганные тюрьмой.
Я не нашёл в себе ненависти по отношению к ним. Я не могу презирать своих сограждан, насмехаться над ними или желать им смерти. Это мои люди и мой народ, которому от всего сердца сочувствую. Но также я никогда не пожелаю им победы, потому что считаю войну в Украине преступной.
Вместе этого я буду помогать любому избежать мобилизации и надеяться, что как можно больше россиян смогут вернуться домой незапятнанными убийствами. Сейчас внутри у меня только горечь и смятение от мысли, что обманутым и обескровленным людям проще было довериться власти, чем сопротивляться ей.
Мобилизованные возьмут в руки оружие и пойдут топтать берцами чужую землю. Соучастники ли они самого страшного преступления за всю современную историю России? Да. Ненавижу ли я их? Нет.
Уцелевшие мобилизованные из второй, третьей, пятой волны вернутся, травмированные и преданные собственным государством, и увидят опустевшие сёла, деревни и посёлки, вывороченные в поисках тел, готовых умирать за режим. Семейные ценности и правительственная программа по росту населения отходят на задний план, когда речь заходит о геополитических интересах страны.
Последствия мобилизации будут ползти за нами, не дадут спокойно спать, напоминая о себе паническими криками солдат, просыпающихся в ночи, и уничтоженной демографией. Я не могу ненавидеть своих сограждан, потому в будущем нам вместе придётся восстанавливать высушенную разрухой страну.
Все же русские наивные дурачки. Для них топ проблема мобилизация. То что правовые основы государства разрушены - не вопрос, что любого могут отравить, застрелить в центре Москвы рядом с Кремлём - без проблем, что президент пафосно преподносит обстрел украинских городов, но при этом называет украинцев террористами - да пофиг.
Зато мобилизация, это сцука проблема. Народ потерявший где то мозги, здравый смысл и элементарную логику. После военного поражения придет диктатор и устроит всем террор. Потому что другого способа удержать власть у элиты не будет. Или гражданская война если элиты не договорятся. Мобилизация ещё раем покажется.
drevlyanin написав:В мене зараз вдома 16-17 градусів-ходжу в светрі та спортивних штанях
при 16с треба багато рухатись, або вдягати все що ви вказали х2
особливо небезпечно, коли при 16с залип на 3 години біля комп'ютера (простуда гарантована)
Звідки візьметься застуда при сталій температурі та без протягів? Ви недооцінюєте ресурси та адаптивність власного організму. Відчуття дискомфорту триває тиждень-два а потім підвищення температури будете сприймати за аномалію. Головне без різких змін. Жили ж століттями люди без централізованого опалення а подекуди і зараз так живуть і міцнішими за нас з вами будуть. п.с. Коли служив в РА від нудьги та щоб якось відволіктися від оточуючого дебілізму придумував собі "розваги", одна з них була-бігати босоніж по гарнізонному стадіону 15-30 хвилин. Почав те робити взимку, коли вже тоненький сніжок лежав. Теж думав, що захворію-а ніфіга. І вже якось наводив приклад однолітка звідти ж, такого собі Вовчика, котрий дуже полюбляв, коли став "дідом", заникатися десь та поспати, причому в дууууже непристосованих для цього місцях-на кшталт "сушилки" для одягу з температурою за 40 та вологістю далеко за 90% або "дизельна" з рівнем шуму понад 100 Дб. Людський організм досить міцна штука, головне морально себе не накручувати. Все ІМХО.
prodigy написав: маячня...по квартирі майже всі пункти, єкономія 10квт на рік
Текст звичайно трохи дурнувати і я б з вами цілком погодився в мирний час, але зараз, при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури та відключенні ЗАЕС, мережі балансують на тонкому лезі і те, що було раніше несуттєвим, тепер може вберегти нас від ще гіршої ситуації. Не такі вже й великі жертви, хоча кожен тут вирішує сам.