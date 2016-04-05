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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:23

  fler написав:

ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. :shock: В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).


Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:28

  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

В мене зараз 17. Опалення поки не вмикаю
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:29

  Investor_K написав:
  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

І я люблю тепло.

То вдягніться :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:32

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)

В тулупі треба при -17 ходити, а мова про +17 :) звичайної білизни та теплих шкарпеток, чи спортивного костюму достатньо
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 2439244024412442
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