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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:23
fler написав:
ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами.
В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю
(є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"!
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:28
fler написав: flyman написав:
із ФБ
Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.
Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.
В мене зараз 17. Опалення поки не вмикаю
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:29
Investor_K написав: fler написав: flyman написав:
із ФБ
Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.
Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.
І я люблю тепло.
То вдягніться
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:32
fler написав: sashaqbl написав: fler написав:
Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.
Можна тепло одягнутися.
Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель
В тулупі треба при -17 ходити, а мова про +17
звичайної білизни та теплих шкарпеток, чи спортивного костюму достатньо. Шкарпетки, до речі, це головне.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 03:32
sergey_sryvkin написав: andrijk777 написав:
Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?
"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
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