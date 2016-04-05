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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:23

  fler написав:

ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. :shock: В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).


Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:28

  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

В мене зараз 17. Опалення поки не вмикаю
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:29

  Investor_K написав:
  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

І я люблю тепло.

То вдягніться :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:32

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)

В тулупі треба при -17 ходити, а мова про +17 :) звичайної білизни та теплих шкарпеток, чи спортивного костюму достатньо. Шкарпетки, до речі, це головне.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 03:32

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?

"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 03:51

  prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:

Особливо це "виймання з розеток". Там долі міліампера. Колись пару раз експериментував, вирубав все, окрім (в режимі чекання) трьох ТВ, зволожувача та блоків живлення компа (моноблок) і двох ноутів. Коліщатко лічильника було нерухоме (не виключаю, що електронний лічильник щось показав би, але це все одно мізер). На пральній машині завжди ставили не більше 40.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 04:05

  vitaliian написав:Русня думает что пуйло поставит американцам ультиматум и объявит им войну. Нация наивных дебилов и леградантов.
https://t.me/DIUkraine/1488

Ультіматуми він вже неодноразово ставив, починаючи з мюнхенської промови. Так що привід для таких думок є.
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