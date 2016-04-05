ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"!
andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн? Рашку звідти виперли. Які у вас претензії до США?
"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти, єкономія 10квт на рік
Особливо це "виймання з розеток". Там долі міліампера. Колись пару раз експериментував, вирубав все, окрім (в режимі чекання) трьох ТВ, зволожувача та блоків живлення компа (моноблок) і двох ноутів. Коліщатко лічильника було нерухоме (не виключаю, що електронний лічильник щось показав би, але це все одно мізер). На пральній машині завжди ставили не більше 40.