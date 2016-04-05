ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).
Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"!
andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн? Рашку звідти виперли. Які у вас претензії до США?
"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти, єкономія 10квт на рік
Особливо це "виймання з розеток". Там долі міліампера. Колись пару раз експериментував, вирубав все, окрім (в режимі чекання) трьох ТВ, зволожувача та блоків живлення компа (моноблок) і двох ноутів. Коліщатко лічильника було нерухоме (не виключаю, що електронний лічильник щось показав би, але це все одно мізер). На пральній машині завжди ставили не більше 40.
Що у світі писали про війну в Україні 13 жовтня. Огляд публікацій провідних іноземних видань
🖌Про проблеми в довколакремлівських бізнес-елітах на тлі ескалації війни в Україні пише у The Washington Post авторка книжки «Людина путіна» Кетрін Белтон. Хоча нещодавні дії президента росії задовольнили його радикальних прибічників, інші люди в оточенні путіна виснажені й пригнічені, пише Белтон. Один із співрозмовників авторки каже, що старі резерви ракет у рф закінчуються, а виготовлення нових відбувається дуже повільно. Інше джерело порівнює поточну ситуацію з цугцвангом у шахах ― ситуацією, коли кожен хід гірший за попередній, але не рухатися неможливо. «Люди бачать, що майбутнього немає», ― каже інший співрозмовник Белтон. Щодо ймовірності використання тактичної ядерної зброї один московський бізнесмен говорить, що вона низька, бо це «останній козир» путіна, та й Китай, імовірно, виступить проти. Певно, путін все ще сподівається на виснаження Європи через енергетичну кризу, однак, за даними російських бізнесменів та економістів, санкції боляче бʼють по економіці рф. Надії перенаправити торгівлю із Заходу на Китай, Казахстан та Індію швидко розвінчуються, Казахстан почав блокувати вантажі в росію, а Китай призупиняє деякі поставки. Неспокійний настрій у кремлі може свідчити про наближення змін, та як і коли вони відбудуться, ніхто не знає.
🖌The Economist опублікував аналіз допомоги Україні союзними країнами на основі підрахунків Кільського інституту світової економіки. За даними інституту, США надали Україні стільки фінансової та військової допомоги, що вся допомога європейських країн разом узята її не перевищує. Якщо поглянути на співвідношення допомоги Україні й розмірів ВВП країн-союзників, то найбільше витрачають країни Балтії, Польща та Чехія. До підрахунку включено як витрати на військову допомогу, так і гуманітарні вантажі, фінансові перекази, частку в зобовʼязаннях ЄС та орієнтовні витрати на біженців. Естонія та Латвія, наприклад, витратили на допомогу українцям близько 1% своїх ВВП. Частки Німеччини та Франції порівняно з їхніми ВВП мізерні ― 0,17% та 0,15% відповідно. Підрахувати ці витрати непросто, пише видання, адже необхідно визначити відмінність між публічними обіцянками та реально виконаними зобовʼязаннями, оцінити вартість військової допомоги тощо. Аналіз враховує період із 24 січня (за місяць до початку повномасштабного вторгнення) по 3 жовтня. Загалом, пише видання, Європа має взяти на себе більшу частку допомоги, що, зокрема, допоможе Америці продовжити виділяти Україні мільярди доларів.
🖌Масовані атаки на Україну певним чином посилили здатність країни протистояти російському вторгненню, пише в есеї на The Atlantic професор стратегічних досліджень Філліпс О'Браєн. Цього тижня росія витратила на масовані бомбардування України шалені кошти ― адже одна передова ракета може коштувати понад $10 мільйонів. Через ці атаки українці навчилися адаптуватися до нової техніки та знаходити способи її знищення. Оскільки за цілі було обрано переважно цивільні обʼєкти, моральний дух українських захисників та захисниць лише зросте, а населення загалом буде менш сприйнятливе до ідеї переговорів із путіним. Зрештою, союзники України відповіли на атаки додатковою допомогою, включно з системами протиповітряної оборони, які так потрібні для захисту міст. Отже, підсумовує автор, ракетна кампанія рф може виглядати добре лише на російському телебаченні, та насправді в довгостроковій перспективі вона є помилкою для рф. https://t.me/babel/23294
Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Міністерства оборони США з проханням профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Журналісти отримали документи, які свідчать, що ще у вересні компанія надіслала до Пентагону лист, в якому зазначила, що не може далі фінансувати термінали. Використання послуг Starlink коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року, а також близько 400 мільйонів доларів на весь 2023 рік.
«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – йдеться у листі.
Також є документи про липневий запит Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до Ілона Маска. У ньому він попросив надати майже 8 тисяч терміналів Starlink.
У листі одного з зовнішніх консультантів SpaceX йшлося, що компанія стикається зі складними рішеннями. Він заявив, що, ймовірно, вже немає можливості надавати термінали та послуги.
Відповідні листи з’явилися на тлі повідомлень про перебої у роботі Starlink, які, зокрема, вплинули на всю лінію фронту 30 вересня. Термінали є єдиним засобом підтримання зв’язку для українських підрозділів.
yama написав:Як де читати публічні звіти про роботу того ж фонду Притули ? який % в таких фондах вважається нормальним залишати на зарплати та на організацію діяльності фонду ?
По фонду Притули не скажу, ПЖ наприклад, взагалі не використовує донати на організацію діяльності фонду та зарплати. В них це окрема цільова категорія для донатів. Стосовно публічних звітів - гугл, перший результат пошуку за запитом "звіти, благодійний фонд Сергія Притули". ПЖ викладає в себе на сайті.