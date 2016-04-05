RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2440244124422443>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:23

  fler написав:

ПС. Чмобікі на півдні розглядають можливість здачі в полон цілими підрозділами. :shock: В них немає підготовки, навіть не всі мають особисту зброю (є випадки, коли один автомат на двох на передовій), вони шукають способи перейти в обмінний фонд. (Наталя Гуменюк, прес-центр Сил оборони півдня України).


Якщо такі факти не поодинокі, то це вже нагалує 1941 та тодішне гасло-"здобудь в бою гвинтівку свою"! :shock:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:28

  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

В мене зараз 17. Опалення поки не вмикаю
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:29

  Investor_K написав:
  fler написав:
  flyman написав:із ФБ

Логвиненко Дмитро про Електричну систему.
6. 17 градусів в квартирі - це ок. Не треба електроприладом до 23 доганяти. Бо спалите систему.


Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

І я люблю тепло.

То вдягніться :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:32

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Може кому 17 градусів у хаті ок, а мені не ок, аж ніяк((. Решта пунктів - ок.

Можна тепло одягнутися.


Та, звісно, шо можна. Можна і зайця навчити палити (с).
Але мені якось не комфотрно по хаті в тулупі ходити. Тому я вмикну дуйку через сонячну панель 8)

В тулупі треба при -17 ходити, а мова про +17 :) звичайної білизни та теплих шкарпеток, чи спортивного костюму достатньо. Шкарпетки, до речі, це головне.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 03:32

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?

"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18965
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 03:51

  prodigy написав:маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:

Особливо це "виймання з розеток". Там долі міліампера. Колись пару раз експериментував, вирубав все, окрім (в режимі чекання) трьох ТВ, зволожувача та блоків живлення компа (моноблок) і двох ноутів. Коліщатко лічильника було нерухоме (не виключаю, що електронний лічильник щось показав би, але це все одно мізер). На пральній машині завжди ставили не більше 40.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18965
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 04:05

  vitaliian написав:Русня думает что пуйло поставит американцам ультиматум и объявит им войну. Нация наивных дебилов и леградантов.
https://t.me/DIUkraine/1488

Ультіматуми він вже неодноразово ставив, починаючи з мюнхенської промови. Так що привід для таких думок є.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18965
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:23

Що у світі писали про війну в Україні 13 жовтня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

🖌Про проблеми в довколакремлівських бізнес-елітах на тлі ескалації війни в Україні пише у The Washington Post авторка книжки «Людина путіна» Кетрін Белтон. Хоча нещодавні дії президента росії задовольнили його радикальних прибічників, інші люди в оточенні путіна виснажені й пригнічені, пише Белтон. Один із співрозмовників авторки каже, що старі резерви ракет у рф закінчуються, а виготовлення нових відбувається дуже повільно. Інше джерело порівнює поточну ситуацію з цугцвангом у шахах ― ситуацією, коли кожен хід гірший за попередній, але не рухатися неможливо. «Люди бачать, що майбутнього немає», ― каже інший співрозмовник Белтон. Щодо ймовірності використання тактичної ядерної зброї один московський бізнесмен говорить, що вона низька, бо це «останній козир» путіна, та й Китай, імовірно, виступить проти. Певно, путін все ще сподівається на виснаження Європи через енергетичну кризу, однак, за даними російських бізнесменів та економістів, санкції боляче бʼють по економіці рф. Надії перенаправити торгівлю із Заходу на Китай, Казахстан та Індію швидко розвінчуються, Казахстан почав блокувати вантажі в росію, а Китай призупиняє деякі поставки. Неспокійний настрій у кремлі може свідчити про наближення змін, та як і коли вони відбудуться, ніхто не знає.

🖌The Economist опублікував аналіз допомоги Україні союзними країнами на основі підрахунків Кільського інституту світової економіки. За даними інституту, США надали Україні стільки фінансової та військової допомоги, що вся допомога європейських країн разом узята її не перевищує. Якщо поглянути на співвідношення допомоги Україні й розмірів ВВП країн-союзників, то найбільше витрачають країни Балтії, Польща та Чехія. До підрахунку включено як витрати на військову допомогу, так і гуманітарні вантажі, фінансові перекази, частку в зобовʼязаннях ЄС та орієнтовні витрати на біженців. Естонія та Латвія, наприклад, витратили на допомогу українцям близько 1% своїх ВВП. Частки Німеччини та Франції порівняно з їхніми ВВП мізерні ― 0,17% та 0,15% відповідно. Підрахувати ці витрати непросто, пише видання, адже необхідно визначити відмінність між публічними обіцянками та реально виконаними зобовʼязаннями, оцінити вартість військової допомоги тощо. Аналіз враховує період із 24 січня (за місяць до початку повномасштабного вторгнення) по 3 жовтня. Загалом, пише видання, Європа має взяти на себе більшу частку допомоги, що, зокрема, допоможе Америці продовжити виділяти Україні мільярди доларів.

🖌Масовані атаки на Україну певним чином посилили здатність країни протистояти російському вторгненню, пише в есеї на The Atlantic професор стратегічних досліджень Філліпс О'Браєн. Цього тижня росія витратила на масовані бомбардування України шалені кошти ― адже одна передова ракета може коштувати понад $10 мільйонів. Через ці атаки українці навчилися адаптуватися до нової техніки та знаходити способи її знищення. Оскільки за цілі було обрано переважно цивільні обʼєкти, моральний дух українських захисників та захисниць лише зросте, а населення загалом буде менш сприйнятливе до ідеї переговорів із путіним. Зрештою, союзники України відповіли на атаки додатковою допомогою, включно з системами протиповітряної оборони, які так потрібні для захисту міст. Отже, підсумовує автор, ракетна кампанія рф може виглядати добре лише на російському телебаченні, та насправді в довгостроковій перспективі вона є помилкою для рф.
https://t.me/babel/23294
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Міністерства оборони США з проханням профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти отримали документи, які свідчать, що ще у вересні компанія надіслала до Пентагону лист, в якому зазначила, що не може далі фінансувати термінали. Використання послуг Starlink коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року, а також близько 400 мільйонів доларів на весь 2023 рік.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – йдеться у листі.

Також є документи про липневий запит Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до Ілона Маска. У ньому він попросив надати майже 8 тисяч терміналів Starlink.

У листі одного з зовнішніх консультантів SpaceX йшлося, що компанія стикається зі складними рішеннями. Він заявив, що, ймовірно, вже немає можливості надавати термінали та послуги.

Відповідні листи з’явилися на тлі повідомлень про перебої у роботі Starlink, які, зокрема, вплинули на всю лінію фронту 30 вересня. Термінали є єдиним засобом підтримання зв’язку для українських підрозділів.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 828
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:45

  sashaqbl написав:
  yama написав:Як де читати публічні звіти про роботу того ж фонду Притули ? який % в таких фондах вважається нормальним залишати на зарплати та на організацію діяльності фонду ?

По фонду Притули не скажу, ПЖ наприклад, взагалі не використовує донати на організацію діяльності фонду та зарплати. В них це окрема цільова категорія для донатів.
Стосовно публічних звітів - гугл, перший результат пошуку за запитом "звіти, благодійний фонд Сергія Притули". ПЖ викладає в себе на сайті.

що таке ПЖ ?
yama
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8623 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2440244124422443>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (619)
14.10.2022 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.