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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2441244224432444>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:01

  yama написав:що таке ПЖ ?

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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:19

  drevlyanin написав:
  prodigy написав:
маячня...по квартирі майже всі пункти,
єкономія 10квт на рік :mrgreen:


Текст звичайно трохи дурнувати і я б з вами цілком погодився в мирний час, але зараз, при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури та відключенні ЗАЕС, мережі балансують на тонкому лезі і те, що було раніше несуттєвим, тепер може вберегти нас від ще гіршої ситуації. Не такі вже й великі жертви, хоча кожен тут вирішує сам.


повірте, гарно знаю менталітет людей
в 2008м, під час світової кризи
в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25
на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає

залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...

до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень

ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:25

  prodigy написав:
повірте, гарно знаю менталітет людей
в 2008м, під час світової кризи
в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25
на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає

залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...

до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень

ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни

гадаю, якби були німці чи японці - результат був би зовсім інший :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:29

  prodigy написав:ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
это общеизвестное явление. Поэтому в начале войны с магазинов пропало соль и мыло, а также лапша типа мивины. Людя чуя кризис начали закупки впрок. В аптеках валидол и ибупрофен продавали по 1 пластинке в руки. Уверен у многих этот валидол пролежит без дела несколько лет и в итоге пойдет в мусорку. А мог бы принести пользу тем кому он нужен, если бы не паника.

В кризисных ситуациях мозг не в состоянии генерировать здравые решения, поэтому запретили светить курсы валют, чтобы подогреть у людей панику "значит будет па 100 Нада брать". Мне тогда несколько знакомых отписались, покупать им доллары или нет.

В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:35

  Shaman написав:
  prodigy написав:
повірте, гарно знаю менталітет людей
в 2008м, під час світової кризи
в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25
на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає

залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...

до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень

ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни

гадаю, якби були німці чи японці - результат був би зовсім інший :)


німці, особливо японці, британці, американці а ще більше 30 національностей розвинутих країн зникли з світового ринку найму моряків ще на при кінці 90х (тобто після 2000року
вони вже були як останні могікани, штучний товар)
японці, британці, німці, норвегі, громадяни сша ще працюють в каботажному флоті біля своїх берегів (так само як і австралійці)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:54

Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:05

hotab, новина для вас:
Португалія передасть Україні шість транспортних гелікоптерів Ка-32А11ВС.
https://mil.in.ua/uk/news/portugaliya-peredast-ukrayini-shist-gelikopteriv-ka-32a11vs/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:08

Вітання всім причетним з Днем захисника України!
Слава українським героям! Дякуємо, що наближаєте нашу перемогу!
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:09

Є численні повідомлення, що у випадку застосування РФ ядерної зброї, буде військова відповідь з боку країн Заходу.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/13/7148624/
Боррель:
Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена

Рейтерс з посиланням на анонімного представника НАТО теж каже, що відповідь буде військова:
https://www.reuters.com/world/russian-nuclear-strike-would-almost-certainly-draw-physical-response-nato-2022-10-12/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:10

  vitaliian написав:
  prodigy написав:ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
это общеизвестное явление. Поэтому в начале войны с магазинов пропало соль и мыло, а также лапша типа мивины. Людя чуя кризис начали закупки впрок. В аптеках валидол и ибупрофен продавали по 1 пластинке в руки. Уверен у многих этот валидол пролежит без дела несколько лет и в итоге пойдет в мусорку. А мог бы принести пользу тем кому он нужен, если бы не паника.

В кризисных ситуациях мозг не в состоянии генерировать здравые решения, поэтому запретили светить курсы валют, чтобы подогреть у людей панику "значит будет па 100 Нада брать". Мне тогда несколько знакомых отписались, покупать им доллары или нет.

В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.


Ну то все зроміло і звично, :cry: але ж електроенергію не запасеш у відрах чи холодильнику. Який сенс витрачати її надмірно-стрес? Тоді потрібно вести широку і регулярну роз'яснювальну роботу серед наріда:
або зменшуєте споживання сьогодні, або будете сидіти без світла завтра. Ми звичайно не знаємо всієї "глибини-глибин", та судячи з уривків інформації, ситуація серьйозна.
п.с. Щось останніми днями нема суттєвих рухів в зоні бойових дій-йдуть якісь закулісні торги чи затишшя перед бурею?
drevlyanin
 
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