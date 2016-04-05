prodigy написав: маячня...по квартирі майже всі пункти, єкономія 10квт на рік
Текст звичайно трохи дурнувати і я б з вами цілком погодився в мирний час, але зараз, при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури та відключенні ЗАЕС, мережі балансують на тонкому лезі і те, що було раніше несуттєвим, тепер може вберегти нас від ще гіршої ситуації. Не такі вже й великі жертви, хоча кожен тут вирішує сам.
повірте, гарно знаю менталітет людей в 2008м, під час світової кризи в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25 на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає
залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...
до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень
ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2 люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни
prodigy написав: повірте, гарно знаю менталітет людей в 2008м, під час світової кризи в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25 на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає
залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...
до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень
ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2 люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни
гадаю, якби були німці чи японці - результат був би зовсім інший
prodigy написав:ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
это общеизвестное явление. Поэтому в начале войны с магазинов пропало соль и мыло, а также лапша типа мивины. Людя чуя кризис начали закупки впрок. В аптеках валидол и ибупрофен продавали по 1 пластинке в руки. Уверен у многих этот валидол пролежит без дела несколько лет и в итоге пойдет в мусорку. А мог бы принести пользу тем кому он нужен, если бы не паника.
В кризисных ситуациях мозг не в состоянии генерировать здравые решения, поэтому запретили светить курсы валют, чтобы подогреть у людей панику "значит будет па 100 Нада брать". Мне тогда несколько знакомых отписались, покупать им доллары или нет.
В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: повірте, гарно знаю менталітет людей в 2008м, під час світової кризи в порту Луанда затримки на якорі в очікуванні причалу зросли з 5днів до 20-25 на якорі FWG не працює і судно не в змозі генерувати воду(дистилят),який потрібен не тільки для душу а і для камбузу і першу чергу для котла (який гріє важке паливо до 135-145С), інакше ГД його не споживає
залишків води по розрахункам було десь днів на 5-7, але на 7 якщо черпати мутну воду з дна танку...
до екіпажу було прохання- зменшити використання води, щоб вистачило протриматись тиждень, агент прогнозував швартовку не раніше через тиждень
ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2 люди не дуже адекватно реагують на "надо еще потерпеть"(це тільки для росіян працює, але не для усіх), до речі екіпаж на 80% були росіяни
гадаю, якби були німці чи японці - результат був би зовсім інший
німці, особливо японці, британці, американці а ще більше 30 національностей розвинутих країн зникли з світового ринку найму моряків ще на при кінці 90х (тобто після 2000року вони вже були як останні могікани, штучний товар) японці, британці, німці, норвегі, громадяни сша ще працюють в каботажному флоті біля своїх берегів (так само як і австралійці)
Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена
prodigy написав:ніякою економії води старпом не достигнув, замість 15м2 , споживання стало 16-17м2
это общеизвестное явление. Поэтому в начале войны с магазинов пропало соль и мыло, а также лапша типа мивины. Людя чуя кризис начали закупки впрок. В аптеках валидол и ибупрофен продавали по 1 пластинке в руки. Уверен у многих этот валидол пролежит без дела несколько лет и в итоге пойдет в мусорку. А мог бы принести пользу тем кому он нужен, если бы не паника.
В кризисных ситуациях мозг не в состоянии генерировать здравые решения, поэтому запретили светить курсы валют, чтобы подогреть у людей панику "значит будет па 100 Нада брать". Мне тогда несколько знакомых отписались, покупать им доллары или нет.
В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
Ну то все зроміло і звично, але ж електроенергію не запасеш у відрах чи холодильнику. Який сенс витрачати її надмірно-стрес? Тоді потрібно вести широку і регулярну роз'яснювальну роботу серед наріда: або зменшуєте споживання сьогодні, або будете сидіти без світла завтра. Ми звичайно не знаємо всієї "глибини-глибин", та судячи з уривків інформації, ситуація серьйозна. п.с. Щось останніми днями нема суттєвих рухів в зоні бойових дій-йдуть якісь закулісні торги чи затишшя перед бурею?