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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2441244224432444
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Щось останніми днями нема суттєвих рухів в зоні бойових дій-йдуть якісь закулісні торги чи затишшя перед бурею?

Йдуть бої...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:25

  sashaqbl написав:Є численні повідомлення, що у випадку застосування РФ ядерної зброї, буде військова відповідь з боку країн Заходу.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/13/7148624/
Боррель:
Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена

Рейтерс з посиланням на анонімного представника НАТО теж каже, що відповідь буде військова:
https://www.reuters.com/world/russian-nuclear-strike-would-almost-certainly-draw-physical-response-nato-2022-10-12/

Вдарять крилатими ракетами, як Трамп по Сирії. Половину з яких кацапи зіб'ють, над морем можуть і всі збити. Максимум, доруйнують керченський міст.
Значно дошкульнішою буде політична і економічна блокада, до якої приєднаются всі країни, крім, хіба що, кндр і еритреї.
Може, саме це їх і стримує...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:54

:lol: з Покровою.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 14 жов, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:55

  sashaqbl написав:
  drevlyanin написав:Щось останніми днями нема суттєвих рухів в зоні бойових дій-йдуть якісь закулісні торги чи затишшя перед бурею?

Йдуть бої...

Важкі бої...
Багато крові...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:08

Дай Боже

Вооруженные силы Украины уже на следующей неделе могут освободить из-под российской оккупации Херсон и правый берег Днепра.

Об этом пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/79ee35bf-08c ... 02825e6585
fler
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